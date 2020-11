Výjimečný telefon pro příznivce čistého stylu a výkonu. Test OnePlus 8T

Než se do hry vložily letos levnější modely řady Nord, vydával OnePlus telefony pouze ve dvou vlnách ročně. První byly základní modely, případně jejich Pro varianta (která platila za top model roku), posléze nastoupila ještě „T“ verze, která zpravidla někde přidala, jinde ubrala na výbavě s důrazem na lehce příznivější cenu.

Tento scénář se opakuje i letos a k modelům 8 a 8 Pro tak přibyl ještě model 8T. Je to opět výborně vybavený smartphone, který je v podstatě vylepšeným OnePlusem 8, na variantu Pro mu stále schází jemnější displej a vybavený je také horším fotoaparátem. Ve výsledku je to však skvělý kompromis právě mezi samotnou špičkou a naopak její znatelně odlehčenou verzí. Na co konkrétně se tedy můžete u modelu 8T těšit?

Bude se mi OnePlus 8T líbit?

Musíme uznat, že OnePlus umí uhodit hřebíček na hlavičku, co se designu týče. Telefon je příjemně tenký, kombinuje sklo na zádech a kovové boky. Velkým plusem je matná úprava skleněného povrchu, která nenechává moc příležitostí otiskům prstů, takže telefon vypadá stále dobře i po delším používání. Zároveň máte ovšem možnost využít silikonový kryt v balení.

Modul s fotoaparáty je nad povrch zad vystouplý jen mírně, což spíše přispívá k čistému designu telefonu. Na boku nechybí ani speciální tlačítko pro přepínání telefonu do tichého režimu a z fyzických konektorů je zde jen USB-C.

Ačkoliv OnePlus 8T má formu poměrně obyčejného smartphonu, je to subjektivně jeden z nejlíbivějších smartphonů tohoto roku. Matná záda vždy vítáme a telefon není nijak zbytečně velký ani těžký. Zkrátka máme pocit, že umí navodit ten správný pocit z dobře zpracovaného smartphonu, aniž by se musel snažit zaujmout nějakými extravagantními designovými prvky.

Co displej OnePlusu 8T?

Stejně jako je lahůdkou design, tak i na displej je radost pohledět. Nechybí mu totiž snad skoro nic, co bychom od moderního smartphonu požadovali. Telefon má 6,55" AMOLED displej s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů a disponuje také velmi rychlou obnovovací frekvencí 120 Hz. Poměr stran displeje je 20:9.



Rámečky okolo displeje jsou pak velmi příjemně tenké a průstřel v levém horním rohu je díky malému rozměru rovněž málo rušivý. Pod displejem se nachází optická čtečka otisků, která je rychlá a přesná, patří rozhodně k těm spolehlivějším. Displej má velice slušný jas i podání barev, jak se koneckonců u AMOLED panelů sluší a patří.

Jedinou možnou výtkou tak snad může být pouze nižší rozlišení, v tomto ohledu telefon zaostává za svým sourozencem 8 Pro. Stěží bychom však mohli tvrdit, že jde o nějaký nedostatek vzhledem k tomu, že jemnost displeje činí 402 pixelů na palec, což je stále skvělá hodnota.



Co výkon a výbava?

U OnePlusu 8T není po stránce výkonu příliš co řešit. Vybaven je totiž aktuálně nejvýkonnějším procesorem od Qualcommu, tedy Snapdragonem 865, a to společně s 8 GB či 12 GB operační paměti. To znamená 583 tisíc bodů ve výkonnostním testu AnTuTu, tedy dost na to, aby se zařadil mezi současnou smartphonovou špičku. Samozřejmostí je také podpora 5G sítí.



K dispozici je dále buď 128, nebo 256 GB prostoru pro data, který ovšem už dále nelze rozšířit paměťovou kartou. U první varianty tak možná po čase používání budete muset paměť sem tam promazat, ta vyšší je podle nás stále víc než dostatečná i bez možnosti dodatečného rozšíření. Telefon má tak alespoň sloty na dvě SIM (z každé strany šuplíčku jedna). Konektorovou výbavu pak tvoří pouze již výše zmíněné USB-C, v té bezdrátové pak nechybí NFC, které můžete používat i pro mobilní platby (Google Pay).



OnePlus používá vlastní uživatelské prostředí, Oxygen OS. To je postaveno na Androidu 10. Jde však v podstatě o čistý operační systém Googlu s jen drobnými úpravami, proto jsou oneplusy po mnoho svých předchozích generací tolik populární mezi smartphonovými geeky. Mají totiž právě nejblíže k onomu čistému systémovému zážitku s drobnými vylepšeními, které zlepšují praktičnost používání.



Nad rámec té nejzákladnější aplikační výbavy však u modelu 8T najdete i několik drobností navíc. Je zde komunitní aplikace pro přístup na fórum, Netflix či YouTube Music. Jinak je telefon v podstatě čistým listem papíru a můžete si jej přizpůsobit zcela podle sebe. Vedle domácí plochy pak najdete asistenta od Googlu, kde se vám zobrazuje přehled denních zpráv, počasí a další.

Jak je na tom OnePlus 8T s výdrží baterie?

Vzhledem k tomu, že zaštiťující značka Oppo v současnosti tlačí hodně na rychlost nabíjení baterie, narážíme u tohoto modelu na rekordní 65W rychlonabíjení, které sdílí s několika vzdálenými sourozenci značky Realme (ta také patří Oppu). Samotná baterie telefonu má kapacitu 4 500 mAh, což je zcela přijatelná hodnota. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí.



Rychlé nabíjení si užijete s přibalenou nabíječkou a do plné kapacity telefon nabijete za méně než 40 minut. Jak už jsme poznamenali právě u sourozenců od Realme (X50 Pro, 7 Pro), takto rychlé nabíjení vám dává větší svobodu v tom, že stačí pouhých pět minut k nabití 15 procent a deset minut už vám dodá přes 33 procent kapacity. I když telefon nabíjíte třeba na poslední chvíli před odchodem z domu, stále do něj dostanete poměrně hodně energie.

Samotná výdrž telefonu je slušná, i když nic rekordního. Telefon jsme pravidelně vybili po asi dni a půl náročnějšího používání, někdy i rychleji. Těm méně náročným nejspíše vydrží na jedno nabití i dva dny v provozu, ovšem moderní hardware a obrazovka svádí k tomu dávat baterii pořádně zabrat.

Jak OnePlus 8T fotí?

Zde narážíme na asi největší kompromis ve výbavě telefonu. Ačkoliv je zbytek parametrů na skvělé úrovni, fotoaparát je alespoň na papíře něčím, čemu bychom se nedivili ani u střední třídy. Na zádech tak najdete celkem čtyři snímače, ovšem tento smartphone trpí podobnou kompenzací kvality kvantitou, jako tomu bývá právě u levnějších modelů.

Parametry jsou tedy následující: hlavní senzor disponuje rozlišením 48 Mpix (f/1,8) a optickou stabilizací, širokoúhlý 16 Mpix a úhlem záběru 123 stupňů. Následují dva pomocné snímače s rozlišeními 5 a 2 Mpix (makro a portréty). Spíše než k modelu 8 Pro má tak 8T blíže k levnějšímu modelu Nord.

Po stránce kvality fotografií je zkrátka OnePlus 8T tak trochu „nejhorší mezi nejlepšími“, jak koneckonců naši čtenáři sami nedávno vybrali ve fototestu současných top modelů. To ovšem u telefonu, který je o celkem značnou sumu levnější než běžné top modely, stále o lecčem vypovídá a do kategorie nejlépe fotících mobilů rozhodně patří, byť tak tak.

Lví podíl na tom má samozřejmě právě absence optického přiblížení, k focení tak v podstatě využíváte zejména hlavní 48Mpix senzor s pomocí softwarových vylepšení. Ten podle nás podává konstantně celkem dobré výsledky, ani za noční fotografii v příslušném režimu se vyloženě nemusí stydět. Ovšem na současnou špičku zkrátka ztrácí zejména po stránce ostrosti, kdy i menší ořezy jsou na kvalitě snímků znát.

16Mpix širokoúhlý senzor podává vcelku průměrné výsledky a byť to není vyloženě „nouzovka“, na jakou jsme zvyklí u střední třídy, tak stále není moc vhodné s ním fotit v horších světelných podmínkách. V těch dobrých je to zkrátka obstojný širokoúhlý fotoaparát, nic víc, nic míň. Zbylé dva snímače pro portréty a makro jsou zde v podstatě do počtu, což je škoda, kdyby je OnePlus nahradil jedním, třeba jen dvojnásobně opticky přiblíženým, udělal by lépe.

Mám si OnePlus 8T koupit?

Během používání nám OnePlus 8T opravdu přirostl k srdci. Telefon má šarm, jaký se jinde celkem těžko hledá, byť je to spíše pocitová věc. Telefon rozhodně není dokonalý a svou cenou 16 999 korun patří někam do té divné mezery mezi vyšší střední a prémiovou třídu. Nedá se tak označit za vloženě levný, s čímž ovšem výrobce asi ani nepočítal, ovšem oproti prémiovým modelům levný rozhodně je.

Na ně přitom ztrácí v podstatě pouze v jednom aspektu, a to je fotoaparát. Další drobnější chyby pak vidíme třeba v absenci slotu pro paměťové karty (to ovšem u prémiových telefonů není neobvyklé) a také chybějící bezdrátové nabíjení. Jinak má vše, co bychom u moderního telefonu chtěli vidět: krásný 120Hz AMOLED displej, nejrychlejší procesor současnosti, podporu 5G sítí i poměrně velkou baterii s rekordně rychlým nabíjením. Když tomu navíc přidáte i povedený design, je zkrátka o co stát.

OnePlus 8T má každopádně poměrně neúprosnou konkurenci. Aktuálně je pro něj velkou hrozbou Xiaomi Mi 10T Pro, které má hodně podobné parametry včetně nejrychlejšího procesoru, ještě rychlejší obnovovací frekvence displeje (144 Hz), větší baterii i vyšší rozlišení hlavního fotoaparátu, je však o celé dva tisíce levnější.

Soupeřem je také hodně zajímavý Samsung Galaxy S20 FE, který má rovněž špičkové parametry na úrovni letošních top modelů za stejnou cenu jako testovaný oneplus. Za podobnou cenu navíc už můžete sehnat i jarní top model Galaxy S20.

Pokud vás nicméně zajímá spíše uživatelský zážitek pro smartphonové geeky, pak je dobrým kompromisem právě model OnePlus Nord, který je naopak o pět tisíc levnější. Má podobný displej i fotoaparát, stejně povedený design a kompromisem je tak hlavně slabší procesor a menší kapacita baterie.