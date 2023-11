T-Mobile bude mít od ledna dočasného šéfa. Má zkušenosti z Rumunska

Vladan Pekovič, Chief Technology and IT Officer společnosti pro český a slovenský trh, působí v česko-slovenském týmu od srpna 2021. V rámci skupiny Deutsche Telekom však působí již od roku 2009, před příchodem do Česka a na Slovensko zastával post generální ředitel rumunského Telekomu.

Funkci dočasného ředitele českého T-Mobilu a slovenského Telekomu bude Pekovič zastávat do doby, než bude oznámen nový generální ředitel. Vykonávat ji bude vedle svých současných povinností, plánuje tak pokračovat nadále v technologické transformaci a digitalizaci s důrazem na rozšiřování optických a 5G sítí.

Současný generální ředitel José Perdomo Lorenzo bude od 1. ledna 2024 zastávat pozici Strategy Lead, do níž si jej vybral generální ředitel skupiny Deutsche Telekom Timotheus Höttges, jemuž bude Lorenzo přímo podřízený. Na starosti bude mít kompletní strategii a transformaci skupiny Deutsche Telekom. Společně se svým týmem bude úzce spolupracovat se všemi obchodními divizemi, aby naplnil cíle skupiny na cestě stát se telco leaderem. Zkušený manažer s více než dvacetiletou praxí se v telekomunikacích pohybuje od roku 2006, do čela českého T-Mobilu nastoupil 1. října 2018.

Kromě T-Mobilu hledá nového šéfa i česká pobočka Vodafonu. Její ředitel Petr Dvořák přechází na novou pozici v rámci celé nadnárodní skupiny Vodafone Group. Nově bude generálním ředitelem pro partnerské trhy, tedy trhy, kde nemá Vodafone přímo svou síť. Generálním ředitelem českého Vodafonu však zůstane až do doby, než za něj bude nalezena náhrada.