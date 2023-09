Už druhý český operátor je bez ředitele. Šéf T-Mobilu přechází do Německa

„V českém T-Mobilu jsem strávil pět let a nebude to lehké loučení. Za tu dobu jsme si prošli několika globálními krizemi, které se nám podařilo zvládnout především díky skvělým lidem, jenž v T-Mobilu pracují a neustále ho posouvají dál. Nebude se mi lehce loučit ani s Českou republikou, již jsem si pro její dechberoucí historická místa a úžasné přírodní scenérie velice oblíbil, ani se Slovenskem, kam jsem často jezdil. Nazrál však čas postavit se nové výzvě, na kterou se již nyní moc těším,“ uvedl CEO Českého T-Mobile a Slovak Telekom José Perdomo Lorenzo.

Od 1. ledna 2024 bude zastávat pozici Strategy Lead, do níž si jej vybral generální ředitel skupiny Deutsche Telekomu Timotheus Höttges, jemuž bude Lorenzo přímo podřízený. Na starosti bude mít kompletní strategii a transformaci skupiny Deutsche Telekom. Společně se svým týmem bude úzce spolupracovat se všemi obchodními divizemi, aby naplnil cíle skupiny na cestě stát se telco leaderem.

„José je zkušený manažer, se kterým se skvěle spolupracuje, a kterému se podařilo posunout T-Mobile CZ a Slovak Telekom opravdu hodně kupředu. Jsem rád, že ho budu moci přivítat v našem týmu, kam přináší rozsáhlé zkušenosti se strategickým plánováním, mezinárodní transformací i zákaznicky orientovaný přístup a podpoří tak digitální transformaci skupiny Deutsche Telekom,“ dodal Höttges.

Ve stávající pozici zůstane Lorenzo do konce letošního roku. Nový generální ředitel T-Mobile CZ a Slovak Telekom bude oznámen po ukončení výběrového řízení.

Zkušený manažer s více než dvacetiletou praxí se v telekomunikacích pohybuje od roku 2006, kdy se Lorenzovým působištěm stala skupina Telefónica, v níž zprvu zastával post marketingového ředitele společnosti Telefónica Spain. V roce 2008 přestoupil do české pobočky, ve společnosti Telefónica O2 působil jako ředitel B2C divize. O dva roky později se však vrátil do mateřské společnosti ve Španělsku na post Global Managing Director pro oblast eHealth a bezpečnost. V roce 2014 pak přešel do telekomunikační skupiny Millicom, kde naposledy zastával funkci generálního ředitele paraguajského operátora Tigo.

Do čela českého T-Mobilu nastoupil Lorenzo 1. října 2018. Pod jeho vedením se společnost výrazně posunula (např. se zvýšilo 5G pokrytí populace či vzrostl počet gigabitových přípojek) a dosáhla řady úspěchů včetně třeba dvou prvenství za sebou v nezávislém testu společnosti Ookla za nejlepší mobilní pokrytí a nejrychlejší mobilní síť v ČR. Významným krokem byla také agilní transformace a spojení oddělení napříč českým a slovenským trhem.