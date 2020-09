Zastavit aukci 5G se T-Mobilu nepovedlo. Soud návrh zamítl

T-Mobile verdikt nechtěl komentovat. „K námi podaným žádostem o předběžná opatření a k jednomu konkrétnímu rozhodnutí soudu se nechceme vyjadřovat,“ reagoval mluvčí T-Mobilu Jiří Janeček.

ČTÚ @ctu_cz Městký soud v Praze zamítl jako nedůvodný návrh @TMobile_CZE na vydání předběžného opatření, které by zastavilo #5Gaukce pro tvrzenou nedovolenou podporu. Neshledal totiž, že by předložené argumenty směřující proti národnímu roamingu prokázaly narušení hospodářské soutěže. oblíbit odpovědět

Aukci žalobou u městského soudu napadl i Vodafone (více viz Operátoři napadli aukci 5G. T-Mobile a Vodafone podali žalobu na úřad). Operátor O2 pak podal stížnost k Evropské komisi. Podle operátorů jsou podmínky soutěže diskriminační, a to zejména v oblasti národního roamingu, vadí jim také malý maximální příděl frekvencí v pásmu 3,4 až 3,6 GHz, který je nejnižší v Evropě a neumožňuje podle nich nabízet gigabitovou rychlost. Varují, že Česko bude mít nejhorší 5G síť v Evropě.



ČTÚ podmínky aukce třikrát předělával, námitky firem ovšem většinou nezohlednil. Na začátku srpna pak aukci vypsal. Cílem je podle něj přivést čtvrtého operátora, který by rozhýbal trh a pomohl snížit ceny mobilních dat. Zájemci se mohou hlásit do konce září (více viz Aukce 5G na spadnutí. ČTÚ vyhlásil výběrové řízení na uchazeče o účast).

To, že operátoři podmínky aukce napadají, je podle dřívějšího vyjádření mluvčí ČTÚ Barbory Havelkové krok, který činili i v minulosti, a proces vyhlášeného výběrového řízení nebyl nikterak zasažený.

ČTÚ bude v aukci nabízet frekvence v pásmu 700 MHz uvolněné po přechodu TV vysílání na DVB-T2 a potom pásmo 3,4–3,6 GHz. Samotná aukční část by měla proběhnout na podzim. Sítě 5G mají umožnit nabídku nových služeb vyžadujících vysokou rychlost a velmi krátkou odezvu. Rychlosti by měly desetkrát přesáhnout současnou technologii LTE.

Stávající operátoři již 5G testují. O2 spustila již v létě v Praze a Kolíně komerční 5G, Vodafone se na to chystá v říjnu v pěti městech (více viz Vodafone spouští 5G. A to i ve městě, kde proti němu lidé bojují) a T-Mobile bude testovat 5G v ostravském kampusu VŠB.