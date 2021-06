Operátoři se spuštěním 5G na aukci nečekali. První síť v Česku slaví rok

Prvním operátorem, který začal 5G nabízet komerčně, se stala společnost O2, která služby zavedla v části Prahy a Kolína. Společnosti T-Mobile a Vodafone se přidaly o něco později – Vodafone začal 5G testovat v Karlových Varech, v Ústí nad Labem a Jeseníku (viz Vodafone spouští 5G. A to i ve městě, kde proti němu lidé bojují), T-Mobile první testovací síť spustil v kampusu Vysoké školy báňské v Ostravě.

První 5G síť fungovala na dosavadních frekvencích. O2 se rozhodlo nečekat na stále odsouvanou aukci kmitočtů, kterou v té době připravoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Kmitočty v klíčovém pásmu 700 MHz, potřebném pro 5G, které se uvolnilo po přechodu televizního vysílání na nový standard DVB-T2, vydražili stávající mobilní operátoři (O2, T-Mobile, Vodafone) totiž až koncem loňského roku. Firmy CentroNet a Nordic Telecom pak vedle toho v aukci získaly kmitočty v pásmu 3,4 až 3,6 GHz.

Kmitočty se celkem vydražily za 5,596 miliardy korun, souhrnná vyvolávací cena byla 5,4 miliardy korun. Čtvrtý velký operátor, který by získal pásmo 700 MHz potřebné pro celoplošné pokrytí, tak do Česka nepřišel (viz Čtvrtého operátora se Česko nedočká. Kmitočty pro 5G vydražilo pět subjektů).

Všechna rozhodnutí o přidělení frekvencí pro Nordic Telecom, CentroNet, T-Mobile, Vodafone a O2 již nabyla právní moci počátkem letošního roku, 5. února to oznámil ČTÚ (viz Česko vstupuje do 5G doby. Operátoři už mohou používat vydražené frekvence).

Pokrytí Česka sítí 5G má být otázkou několika příštích let. Například operátor O2 nedávno oznámil, že chce pokrýt celé území ČR do tří let, Prahu bude mít firma pokrytou za rok. T-Mobile letos v prvním čtvrtletí připojil přes deset tisíc nových domácností, jeho letošní ambicí je zajistit gigabitové optické spojení pro dalších 100 000 domácností. Vodafone sítí 5G podle květnových informací pokrývá 3,5 milionu lidí.

Síť 5G je pátou generací mobilních sítí, která technicky navazuje na stávající síť 4G a její standard LTE Advanced. Proti stávající technologii umožní až desetinásobnou rychlost internetového připojení. Výhodou sítí 5G je také vysoká kapacita a nízká doba odezvy, tzv. latence. To umožňuje jejich využití například v autonomních vozidlech nebo v aplikacích umělé inteligence. Předpokládá se také uplatnění v průmyslu nebo v rámci internetu věcí (síť fyzických zařízení, která jsou schopna se mezi sebou propojovat a vyměňovat si data).



5G sítě přinesou českému průmyslu miliardy

Podle v únoru zveřejněné analýzy společnosti Analysys Mason zavedení sítí 5G přinese tuzemskému průmyslu do roku 2025 příjmy přes 59 miliard korun. Náklady na zavádění technologie přitom budou činit zhruba 18 miliard Kč. Celé české ekonomice má pak podle analýzy 5G přinést 130 miliard korun, což je téměř čtyřnásobek implementačních nákladů.



Plnohodnotné využívání 5G sítí v Česku by mohlo dorazit i do odlehlejších oblastí. Účastníci nedávného webináře společnosti Ericsson uvedli, že Česko by mohlo v rámci Národního plánu obnovy část ze 4,4 miliardy korun od EU vynaložit na výstavbu mobilních sítí 5G v investičně náročných oblastech. Pokrývání těchto tzv. bílých míst, kde je modernizace infrastruktury pro poskytovatele připojení nerentabilní, si vyžádá výstavbu 120 základnových stanic pro 5G (viz 5G i do odlehlých oblastí v Česku. Pomohou dotace z EU). Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nemá přibližně 470 000 českých domácností zatím k dispozici širokopásmové připojení k internetu.

Síť 5G má na venkově umožnit například rozšíření technologií na bázi internetu věci (IoT) v zemědělství, což je předpoklad pro vytváření chytrých automatizovaných farem. Základem bude robustní bezdrátové spojení, které pokryje i stovky hektarů polí a pastvin. Podle studie agentury Analysys Mason přinese přechod mobilních sítí na standard 5G českému zemědělství do konce dekády zhruba 5,4 miliardy korun příjmů navíc.

„5G navíc může výrazně zvýšit dostupnost lékařské péče v odlehlejších místech, podpořit rozšíření dálkové výuky či například dovolí lépe koordinovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů. I podniky jistě ocení robustnější připojení,“ uvedl Christian Leon ze společnosti Ericsson, která v Česku buduje 5G síť pro O2 a Cetin (viz 5G síť pro Cetin postaví za několik miliard Ericsson).

První komerční 5G spustila Jižní Korea

Technologie 5G již využívají desítky zemí světa, první zemí, která spustila komerční provoz 5G, se v dubnu 2019 stala Jižní Korea (více viz První komerční 5G síť nebude ani v Číně, ani v USA). První evropská komerční 5G síť byla spuštěna společností Swisscom o dva týdny později.



Technologie 5G vyvolávají i řadu obav u lidí a vlád. V zahraničí se objevily i útoky na některá zařízení (viz Žhářské útoky na 5G vysílače ohrožují už i životy. Živí je absurdní fáma). Nejvíce diskuzí vyvolala snaha americké administrativy k vyloučení čínské firmy Huawei, kterou USA obviňují z krádeží technologií a špionáže pro vládu v Pekingu, z budování sítí 5G. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v roce 2018 označil technologie čínských společností Huawei a ZTE za bezpečnostní riziko.