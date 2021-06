Budoucnost na obzoru. 5G přinese operace na dálku, třeba přes mobilní telefon

Naplánujete si výlet na hory. Zadáte hlasem do mobilu přání (kdy, kam, dokdy, za kolik), nasadíte si brýle pro virtuální realitu a projdete si tři vybrané hotelové pokoje a rozhlédnete se i po okolí, což vám mobil okamžitě nabídl. Vyberete si a přístroj už vše sám zařídí. Pak vyřknete požadavek na přistavení sdíleného auta (samořídícího). To druhý den na minutu přesně přijede před dům. Dáte zavazadla do kufru a pustíte si na velké obrazovce v autě film. Víte, že se o nic nemusíte starat, automobil, komunikující s ostatními vozy na silnici, se semafory i dopravními značkami, vás na hory doveze bezpečně a včas…

Už za pár let může být tenhle příběh realitou. I díky 5G, tedy mobilní internetové síti páté generace. Právě letos by měl začít v tuzemsku její velký nástup. Počítají s tím všichni tři největší operátoři (O2, Vodafone, T-Mobile). Většina nově nabízených mobilních telefonů, snad s výjimkou těch nejlevnějších, už 5G zvládá.

Lednice, které objednají, co jim chybí

Mezi „zasvěcené“ patří značka Huawei, která má zkušenosti s budováním 5G sítí z více než 90 zemí světa. Na prvních 5G technologiích začala společnost pracovat již v roce 2009. „O čtyři roky později jsme najali 300 nejlepších expertů zabývajících se bezdrátovými technologiemi a investovali jsme prvních 600 milionů dolarů do vývoje v oblasti 5G. Od té doby řady našich zaměstnanců v odvětví 5G narostly do tisíců a investice do výzkumu a vývoje 5G přesáhly 4 miliardy dolarů,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace a odborník na digitalizaci a telekomunikační politiku ve společnosti Huawei.

Celoplošné komerční nasazení 5G sice začalo, ale pravda je, že ještě několik let potrvá. Nástup však bude poměrně rychlý. Podle studie Mobility Report bude do pěti let napojeno na 5G sítě 60 % všech lidí světa. Co lepšího přinesou? Ve srovnání se současnou 4G sítí asi desetkrát rychlejší a mnohem kvalitnější přenos dat. Hlavně ale umožní rozvoj „internetu věcí“, tedy propojení a komunikaci mezi domácími spotřebiči (už dnes jsou k mání lednice, jež samy automaticky objednávají z online obchodů chybějící základní potraviny), ale i vozidly, stroji v továrnách či roboty na operačním sále.

Sanitky s robotickými přístroji

Pátá generace mobilních sítí umožňuje připojit až sto přístrojů na metr čtvereční. A to s minimálním zpožděním mezi přijetím a odesláním dat, což dělá mobilní internet dostačujícím třeba i pro řízení silniční dopravy podle hustoty provozu či aktuální situace na silnici. Obrovské možnosti nabízejí sítě 5G v medicíně.

Počínaje tím nejjednodušším – že se spojíte s lékařem přes webkameru a při nemoci či zranění mu zašlete fotografie bolavého místa ve velkém rozlišení. K oběma těmto věcem je potřeba kvalitní připojení. A pak samozřejmě operace na dálku. Některé probíhají už teď. Ale jen díky statickému propojení nejtlustšími optickými kabely.

Stávající rychlost mobilního internetu je občas nedostatečná, odezva zpožděná, kvalita spojení ne vždy stoprocentní. V blízké budoucnosti díky sítím 5G bude možné operace na dálku rozšířit na některé urgentní případy mimo nemocnici.

V momentě, kdy bude většina země pokryta signálem 5G a sanitky vybaveny potřebnými robotickými přístroji, může chirurg v případech, kdy jde o minuty, odoperovat na dálku i zraněného ležícího v sanitce na okraji dálnice či pod sjezdovkou.

Ostatně jednu experimentální sanitku připojenou na síť 5G a vybavenou kromě jiného i brýlemi pro virtuální realitu a haptickými rukavicemi, jimiž může záchranář ohmatat zraněná místa, zatímco chirurg v nemocnici vidí a cítí totéž, už testují v britském Birminghamu.