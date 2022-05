Huawei v Praze ukázal, k čemu opravdu budou 5G sítě

Pro běžného uživatele jsou momentálně výhody 5G sítí v podstatě neznatelné. Oproti 4G sítím vyšší přenosovou rychlost a nižší latenci (rychlejší odezvu) ocení uživatelé jen v některých specifických situacích. Třeba při hraní velmi dynamických multiplayerových her nebo sledování videa ve 4K nebo 8K rozlišení, což jsou ovšem věci, které zas tak na mobilních telefonech nebují.

Nicméně do budoucna mají 5G sítě velký význam. Pro onoho spotřebitele především v tom, že mu zajistí kvalitu a dostupnost služeb. Množství přenášených dat v mobilních sítích totiž každým rokem dramaticky roste a stávající 4G (LTE) sítě už často narážejí na svůj kapacitní strop. 5G nabídnou kapacitu podstatně lepší a pro uživatele jsou určitou zárukou dobré dostupnosti služeb i v nadcházejících letech.

Možná ještě větší význam mají mít však 5G sítě v průmyslu a dalších odvětvích. Tady totiž umožní intenzivnější vlnu digitalizace. Opět neznamenají 5G sítě žádnou dramatickou revoluci, ale umožní řadu scénářů, které dnes nejsou úplnou samozřejmostí. Přitom jde pořád o to, že 5G sítě pouze poskytnou konektivitu pro aplikace a řešení, které mnohdy známe již dnes. Na rozdíl od připojení optickými (či jinými) kabely ovšem 5G sítě nabízejí v daných aplikacích větší flexibilitu a samozřejmě i mobilitu, kterou kabel nenabídne. Oproti privátním wi-fi sítím zase 5G přinesou výrazně vyšší spolehlivost a bezpečnost.

Ideální v tomto případě mají být takzvané privátní 5G sítě, které budou podniky provozovat ve svém areálu. Aby něco takového firma provozovat mohla, nemusí přitom disponovat znalostmi a odborníky, které mají mobilní operátoři: privátní 5G síť pro ni může postavit a provozovat mobilní operátor ve spolupráci s dodavatelem technologie, jako je třeba právě Huawei.

Opatrný český přístup

Tato čínská společnost na stále poměrně čerstvě se rozvíjející kategorii hodně sází. Důvodů je několik. Huawei stále i přes určité dopady amerických sankcí patří v oblasti síťové infrastruktury ke světové špičce. A firma také v privátních 5G sítích vidí novou příležitost růstu, vlastně si zde může nahradit výpadky příjmů způsobené tím, že ho embarga v podstatě vytlačila ze světového trhu s chytrými telefony.

V Česku ovšem nebude mít firma úplně jednoduché se na tomto poli prosadit. Jedním důvodem jsou samozřejmě obavy způsobené bezpečnostním varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Druhým pak obecně vlažnější přístup českých firem k otázce privátních 5G sítí a digitalizaci. Nepomáhá ani to, že pro soukromé firemní sítě aukce 5G kmitočtů vyhradila užší pásmo, než je obvyklé v zahraničí. Tento nedostatek lze však v případě potřeby řešit, třeba agregací s částí „veřejného“ spektra.

„Naším cílem je 5G svým způsobem destigmatizovat. Firmy vnímají 5G jako technologii pro síťové operátory, kteří na to zaměstnávají spousty lidí a investují do toho spousty peněz. Ale pro vnitrofiremní 5G to neplatí a díky moderním řešením je potřeba kvalifikované obsluhy redukována na minimum,“ řekl při představení demonstračního kamionu a nové Demonstrační platformy pro 5GtoB a Průmysl 4.0 zástupce Huaweie Kamil Anis. Podle něj by bylo pro intenzivnější nástup digitalizace v Česku potřeba přenastavit i český vzdělávací systém a ke vzdělávání přivést i manažery během jejich každodenní praxe.

„Pro výrobní firmy by digitalizace neměla být jen o tom, že něco uspoří. Měly by ji vnímat jako příležitost pro budování nových obchodních modelů,“ uvedl v diskusi s novináři analytik Jan Burian.

Zatím se o nejmodernější formu digitalizace prostřednictvím 5G sítí v současnosti zajímají v Česku jen některé „osvícené“ firmy. „Největší zájem o tuto technologii registrujeme ze strany menších a středních průmyslových podniků, které řeší flexibilitu výroby a většinou jsou to dodavatelé pro automobilový průmysl,“ řekl Tomáš Prokopík z O2. Ten také potvrzuje, že 5G nepřináší zásadní změnu z hlediska možností, jen je dnes jednodušším a snáze použitelným nástrojem než mnohá stávající řešení. „Díky popularizaci tématu za námi chodí zákazníci s žádostí o řešení zadání, která by byla technologicky řešitelná už před pěti lety, ale o této možnosti se dozvěděli až nyní,“ prohlásil Prokopík s tím, že 5G sítě však nabídnou větší flexibilitu, bezpečnost a spolehlivost než dosavadní řešení.

Jeřáby, výrobní linka i celé továrny

Právě za účelem vzdělávání firem Huawei svůj 5G MNP Truck do Prahy přivezl a za stejným účelem založil již zmíněnou Demonstrační platformu pro 5GtoB a Průmysl 4.0. Firmy díky ní mohou objevovat, jaká praktická řešení privátní 5G sítě umožňují. V kamionu jsme si mohli prohlédnout několik ukázek – od autonomního robota hlídajícího bezpečnost přes do sítě připojené nářadí, které třeba hlídá sílu utažení šroubu a data odesílá do centrální databáze, až po řešení pro celé průmyslové areály.

Třeba v maďarském kontejnerovém překladišti EWG pomáhá 5G s řízením celkem čtyř jeřábů, které s centimetrovou přesností nakládají a vykládají klasické lodní kontejnery z a na kamiony a vlaky. Jeřáby osazené sadou kamer řídí obsluha namísto z kabiny z centrálního velínu, což má řadu výhod: mimo jiné třeba rychlejší výměnu „strojníka“ při předávce směn nebo při potřebě pauzy. Zdánlivá úspora několika minut znamená za rok nemálo přeložených kontejnerů navíc. A proč v takové situaci „musí“ pomáhat 5G síť? Jeřáby jsou samozřejmě pohyblivé, takže pevné připojení možné není, 5G síť pak poskytuje potřebnou kapacitu pro přenos videa z kamer do velínu, a to s požadovanou spolehlivostí, kterou by jiné bezdrátové sítě garantovat nemohly.

Právě vysokokapacitní a spolehlivý přenos dat je výhodou privátních 5G sítí, která by měla pomoci vyvážit v současnosti vůči jiným technologiím výrazně vyšší investiční náročnost. Kamil Anis dává třeba příklad využití v automatizovaných skladech: „Když bude automatický zakladač fungovat se spolehlivostí 99,99 % namísto 99,9 %, znamená to, že méně často dojde k tomu, že se takový zakladač někde zasekne a zablokuje při tom i další zakladače nebo jiné stroje, u kterých k žádné chybě nedošlo. A méně takových prostojů znamená často významnou finanční úsporu.“

5G sítě takto mohou fungovat v celé řadě odvětví: ve zpracovatelském, těžebním či ropném průmyslu, logistice, energetice či v samotné dopravě. Tady totiž mají být 5G sítě jedním z infrastrukturních prostředků k nástupu samořiditelných aut, i když jejich pozvolný nástup bude nejspíš znamenat, že plně relevantní v tomto ohledu budou až příští 6G sítě.