Česko vstupuje do 5G doby. Operátoři už mohou používat vydražené frekvence

„Jsem ráda, že jsme se v této záležitosti, důležité pro český telekomunikační trh, posunuli do klíčové fáze výstavby,“ uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.



Kmitočty v pásmu 700 MHz si rozdělila stávající trojice operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, kmitočty 3,4 až 3,6 GHz vedle nich získaly i firmy CentroNet a Nordic Telecom. Čtvrtý velký mobilní operátor, který by získal pásmo 700 MHz potřebné pro celoplošné pokrytí, do Česka nepřišel. Z původních sedmi zájemců jich v aukci uspělo pět, souhrnná cena stoupla z vyvolávacích 5,4 miliardy na 5,6 miliardy korun (více viz Čtvrtého operátora se Česko nedočká. Kmitočty pro 5G vydražilo pět subjektů).

Po přidělení kmitočtů 3,4 až 3,6 GHz čeká operátory spolu s vlastníky frekvencí 3,8 GHz z minulé aukce tzv. refarming, tedy výměna frekvencí v jednotlivých pásmech tak, aby získali větší souvislé bloky.

Klíčové pásmo 700 MHz se pro 5G uvolnilo po přechodu televizního vysílání na nový standard DVB-T2, který vyžaduje méně frekvencí. 5G umožní zhruba desetinásobnou rychlost proti stávajícím sítím LTE a také nižší dobu odezvy, což poslouží pro průmyslové aplikace nebo autonomní řízení aut.