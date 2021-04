V akční nabídce seženete neomezený tarif s 4 GB dat pod 500 korun

Srovnávat tarifní nabídku napříč trhem je vesměs nemožné. Byť v nedávné minulosti nebylo nic neobvyklého, že nabídky tuzemských operátorů byly jako přes kopírák, nyní aby člověk podobnost pohledal. Jedna „vzácná“ shoda v případech všech třech velkých poskytovatelů nicméně existuje. A to v případě tarifu, který kromě neomezených minut a SMS nabídne zákazníkovi také 4 GB dat.

Dnes jde sice spíše jen o jakýsi datový základ, přitom to není až tak dávno, kdy se čeští mobilní uživatelé museli spokojit s jen 1,5GB datovou porcí. Zároveň se museli smířit i s vyššími měsíčními náklady ve srovnání se současnými 4GB tarify.

Tarif s touto datovou porcí tedy nabízejí všichni tři mobilní operátoři. V případě O2 a T-Mobilu jde o druhý nejnižší neomezený tarif, u Vodafonu pak představuje základ nabídky tarifů, které neobsahují neomezená data. Skladba služeb je tedy shodná: neomezené minuty, neomezené SMS a celkem 4 GB dat. Použití slova celkem není nikterak náhodné. Tarify se neliší jen cenou, ale i dvojím přístupem operátorů.

Například O2 takový tarif nabízí za 649 korun. To je vůbec nejvyšší měsíční paušál za takový tarif. Nicméně zákazník má v případě tarifu Free+ Bronzový k mání hned celou 4GB datovou porci bez nějakého „ale“. To však neplatí u zbývající dvojice operátorů.

Využití nabídky T-Mobilu sice přinese ve srovnání s tarifem O2 měsíční úsporu ve výši 24 korun (Můj svobodný tarif M a 4 GB stojí 625 Kč) a při pořízení online také bonus v podobě neomezených dat na 30 dní, ale samotný tarif v základu obsahuje pouze 3 GB dat. Zbývající jeden gigabajt dat si totiž zákazník musí každý měsíc vyzvednout v mobilní aplikaci Můj T-Mobile. Podobně to platí i v případě Vodafonu, jen s tím rozdílem, že u něj zákazník v rámci tarifu Red Basic získá v základu jen 2 GB dat. Zbývající 2 GB si pak musí aktivovat v aplikaci Můj Vodafone.

Tarif Vodafonu je přitom dlouhodobě nejlevnější možností, standardně stojí 599 korun. Tedy o 26 korun méně než srovnatelný tarif od T-Mobilu a o 50 Kč méně než ten od O2. Aktuálně je však finanční rozdíl ještě větší. Vodafone totiž tento tarif nabízí za akčních 494 Kč. To z něj tak dělá bezkonkurenčně nejlepší nabídku, co se týče neomezeného tarifu s 4 GB dat. Avšak tato zvýhodněná cena platí výhradně jen pro nové zákazníky, tedy pro ty, kteří si u Vodafonu pořídí nové číslo nebo k němu převedou své stávající od konkurence.

Operátor tak opět nepotěší stávající zákazníky, ty nedávno přitom popudil jinou akční nabídkou. V ní opět výhradně nové zákazníky láká na tarif dražší jen o pět korun, který sice obsahuje jen 100 volných minut, ale kromě neomezených SMS uživateli přinese velmi lákavých 10 GB dat. Současní zákazníci Vodafonu nicméně přišli na fintu, jak si tento tarif zajistit (více viz Zákazníci přišli na fintu, jak si znovu pořídit tajný tarif Vodafonu).

Stejný postup lze přitom využít i v tomto případě. Ovšem opět je nutné počítat se stejným rizikem: operátor totiž ani v tomto případě neupřesňuje délku platnosti akční nabídky.

A co virtuálové, nezvládnou to levněji?

Na tuzemském mobilním trhu nicméně nepůsobí pouze velká mobilní trojka, o zákazníky se ucházejí i desítky virtuálních operátorů. Většina z nich poskytuje předplacené služby, najdou se ovšem i tací, kteří je doplňují i tarifní nabídkou. Virtuálové jsou všeobecně považováni za levnější alternativu k velkým operátorům. Platí to ovšem i v tomto případě?

Srovnávat tarifní nabídku virtuálních operátorů s výše zmíněným tarifem O2, T-Mobilu a Vodafonu je prakticky nemožné. Skladbou služeb se totiž rozcházejí. Například Sazkamobil nabízí Štastný tarif, který obsahuje 5 GB dat. To je tedy o 1 GB více, než získá zákazník u tarifu některého z mobilních operátorů. Dokonce si za to virtuál společnosti Sazka naúčtuje pouze o pět korun více oproti akční nabídce Vodafonu, tedy 499 korun. Kde je háček?

Spočívá v ostatních službách obsažených v měsíčním paušálu. Za uvedenou částku obsahuje tarif totiž už jen tisíc volných minut do všech sítí. Za každou odeslanou textovku se platí jedna koruna. Nicméně pokud jde zákazníkovi výhradně jen o data, přičemž se vejde do limitu volných minut a SMS prakticky neposílá, stojí tento tarif za zvážení.

Jenže ne vždy platí, že virtuál umí nabídnout finančně zajímavější alternativu. Jako příklad lze uvést třeba tarifní nabídku Mobil od ČEZ. Nabízí sice tarif s neomezeným voláním (Volání bez omezení) za lákavých 299 Kč měsíčně, ale v ceně je obsaženo už jen 2 tisíce SMS. Přikoupení 5GB balíčku za 360 korun tedy měsíční paušál navýší na 659 Kč.

To je o deset korun více než tarif O2, který je ze srovnání totožných tarifů mobilních operátorů nejdražší. Oproti nim však nabídne o 1 GB dat více, na druhou stranu ovšem jen omezený počet volných SMS. S balíčkem neomezených SMS, které již nejsou patrně v nabídce, avšak pomocník při sestavování ideálního tarifu na stránkách ČEZu jej nabídne, by pak tarif Mobilu od ČEZ vycházel na 760 korun. A to by bylo už o poznání více než o 1 GB chudší tarify mobilní trojky.