O2 zlevnilo datově neomezený tarif pro mladé. Ale jen na chvíli

Studentský tarif You Neo, který obsahuje neomezené volání, SMS i data, je možné v dubnu a květnu pořídit za zvýhodněnou cenu 699 korun. Není to poprvé, co je k mání za tuto částku. O 50 korun levněji, než činí standardní měsíční poplatek (749 Kč), jej totiž O2 nabízelo už loni v září, kdy výrazně inovovanou tarifní nabídku pro mladé do 26 let představilo (více viz O2 výrazně vylepšilo tarify pro mladé. Mohou mít i neomezená data).

Zbývajících tarifů You se nicméně podobné zvýhodnění netýká. Stále tak platí, že základní tarif You 5 GB obsahující 120 volných minut do všech sítí a neomezené SMS v síti O2 vyjde na 399 Kč, vyšší You 20 GB s neomezeným voláním a neomezenými SMS pak na 549 Kč měsíčně. Datové porce, kterou tyto tarify nabízejí, se odráží v jejich názvech.

Oproti nejvyššímu tarifu You Neo, v jehož případě je přenosová rychlost omezena na 5 Mb/s, mají uživatelé v případě dvou nižších tarifů s omezenou datovou porcí k dispozici maximální dostupnou přenosovou rychlost. Ta v místech s pokrytím nejmodernější technologií dosahuje v závislosti na aktuálním vytížení sítě až 300 Mb/s.

Novinkou, která je spojena výhradně s nejvyšším, tedy datově neomezeným tarifem You Neo, je možnost pořízení vybraného příslušenství na splátky bez navýšení. Operátor vybral zařízení, která mladí nejčastěji používají: sluchátka Apple AirPods, notebook Acer či iPhone SE. Výše měsíčního poplatku se pak liší v závislosti na vybraném příslušenství, oproti aktuální akční ceně tarifu You Neo se navyšuje o maximálně 300 korun. Například tarif se sluchátky Apple AirPods vyjde na 899 korun měsíčně, při volbě iPhonu pak na 989 korun.

Zájemce o některý z tarifů You nemusí být bezpodmínečně studentem, stačí splňovat věkovou hranici 26 let. Tu při uzavírání smlouvy doloží průkazem totožnosti. V případě školáků a studentů mladších 18 let může tarif pořídit jejich zákonný zástupce. Pro ty nejmenší O2 nabízí tarif s názvem Můj první tarif, který při ceně 299 korun měsíčně obsahuje 120 minut do všech sítí, neomezené SMS v síti a 1 GB dat maximální dostupnou rychlostí.

Tarify pro mladé uživatele splňující věkovou hranici 26 let nabízí i konkurenční operátoři.



Vodafone má v nabídce dvě varianty neomezeného tarifu #jetovtobě. Základní vyjde na 499 Kč měsíčně a nabídne 15 GB dat (5 GB se musí aktivovat každý měsíc v aplikaci) a balíček Social Pass. Druhá varianta pak namísto omezené datové porce přináší neomezená data, a to s maximální přenosovou rychlostí 10 Mb/s. Tarif #jetovtobě Neomezený vyjde na 599 korun měsíčně (více viz Vodafone má konečně neomezená data i pro mladé. Jako poslední z operátorů).

T-Mobile pak nabízí celkem tři studentské tarify Můj student 100. Všechny shodně obsahují 100 minut a 100 SMS a k tomu buď 7 GB, 17 GB, nebo neomezená data. Nejlevnější z nich vyjde na 425 Kč, prostřední na 575 Kč a nejvyšší, tedy datově neomezený (20 GB plnou rychlostí, poté až 3 Mb/s) pak na 675 korun.

Jediný Vodafone při zřizování studentského tarifu vyžaduje předložení ISIC karty, bez ní nelze tarif pořídit.