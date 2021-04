Zákazníci přišli na fintu, jak si znovu pořídit tajný tarif Vodafonu

Platit pětistovku měsíčně a mít k dispozici velmi štědrých 10 GB je pro mnohé stávající zákazníky Vodafonu snovou nabídkou. Má to však pár háčků. Zaprvé tarif Data 10GB, který mimo to v ceně nabídne neomezené SMS a 100 minut do všech sítí a navíc je bez závazku, na webu operátora na první dobrou nenajdete. Jedinou cestou, jak se k němu dostat, je trocha štěstí při procházení sociálních sítí. Právě tam se totiž objevuje přímý odkaz ve formě sponzorovaného příspěvku.

V posledních dnech jsme na takovou reklamu narazili opakovaně na Instagramu. Touhu uživatelů sociálních sítí operátor navíc podporuje stokorunovou slevou, původně měl tarif stát totiž 599 Kč. S naprosto identickou nabídkou přitom Vodafone přišel už v březnu 2019, tehdy za tarif požadoval právě 499 korun (více viz Vodafone má tarif, který by lidé chtěli. Jenže ho tají a není pro všechny).

I tehdy jej na webu tajil, i tehdy byl k dostání pouze online. A nabídky, mezi nimiž je zhruba dvouletý odstup, mají ještě jedno společné: stejně jako v květnu 2019 není ani nyní tarif určen pro všechny. V prvním případě operátor speciální nabídku sice cílil na úzký okruh návštěvníků webových stránek, přičemž aktuálně se zdá být jedinou cestou k získání tarifu právě sponzorovaný příspěvek na sociální síti, nicméně stále platí, že je určen výhradně zákazníkům, kteří si současně s ním pořídí nové telefonní číslo.



Nebo si od jiného operátora převedou své stávající. A právě v tom stávající zákazníci Vodafonu, které přístup operátora popudil, jelikož na akční tarif Data 10GB nemohou přejít, vidí svou šanci. Ze strany operátorů jde nicméně o standardní postup, primárním cílem takových nabídek je totiž nalákání zákazníků konkurence.



Oproti téměř dva roky staré nabídce ovšem nyní existuje podstatně snazší cesta, jak se k akčnímu tarifu pro nové zákazníky dostat i jako stávající, a to bez ztráty stávajícího čísla. Upozornili na ni nespokojení zákazníci Vodafonu. Do karet jim totiž nahrává loňská novela zákona o elektronických komunikacích, která výrazně zjednodušila a zrychlila proces přenosu čísla. Stačí tak své číslo přenést ke konkurenci a pak zpět k Vodafonu.

Václav Šles Ziskat tento tarif data 10GB + 100 volnych minut (za 500kc) jen pro nove zakazniky opravdu nelze ziskat jinak nez prenest cislo k jinemu zakaznikovi, a pote jako zakaznik jineho operatora zazadat o tento tarif? Ja jakozto zakaznik vodafone, cca 10 let, bud pres pausal nebo "jen" pres dobijeni! Dekuji

Vysněný tarif už za týden. A bez sankcí

Nejde vlastně o nic složitého, jen je nutné být ostražitý a nejednat zbrkle. Výhodou je rychlost, kterou lze celé toto kolečko zvládnout. Teoreticky jej lze uzavřít do týdne. Od loňského dubna nesmí totiž samotný přenos čísla trvat déle než dva dny (více viz Štve vás operátor? Ode dneška se ho zbavíte rychleji a zdarma). Je však nutné dobře zvolit „přechodného“ poskytovatele a také dočasný tarif.



Je totiž stále běžnou praxí, že využívání tarifních služeb operátora je podmíněno dvouletým úvazkem. S předčasným ukončením smlouvy se tak pojí úskalí v podobě sankce. Už rok sice platí, že při vypovězení smlouvy po uplynutí třech měsíců od jejího uzavření nesmí operátor účtovat žádnou pokutu, nicméně tak dlouho stávající zákazník Vodafonu toužící po akčním tarifu pro nováčky na návrat čekat nebude.

To však znamená, že by smlouvu musel ukončit před uplynutím zákonem stanovené lhůty, která „maže“ hrozbu sankce. V takovém případě je však operátor oprávněn účtovat pokutu. A byť nově může být pouze ve výši pěti procent součtu zbývajících měsíčních paušálů (či minimálních měsíčních plnění), tak i nyní by šlo minimálně o několik stokorun. Tedy v případě, že při přechodu k dočasnému poskytovateli z nějakého důvodu nezvolí bezúvazkovou variantu tarifu.

Ta je sice o poznání dražší, to však při těch pár dnech zákazníka příliš trápit nemusí. Třeba u T-Mobilu není však nutné řešit ani tuto záležitost, všechny jeho tarify jsou totiž od září 2019 bezúvazkové. A tak v případě výběru tohoto operátora nehrozí vůbec žádná sankce. Navíc se zákazník, který se rozhodne ve velmi krátké době k další změně operátora, ničeho nedopouští.

Vracející se zákazník je vnímán jako nový

„Může se teoreticky stát, že zákazník změní své rozhodnutí, když přenesení čísla už nejde zrušit. Musí se tedy dokončit a následně se přenáší číslo zpět,“ doplnila Kateřina Mikesková z tiskového oddělení T-Mobilu s tím, že operátor se nicméně s takovou praxí nesetkává.



A jak na zákazníka, který coby stávající odejde a vzápětí se vrátí, bude nahlížet Vodafone? „Na zákazníka je pohlíženo jako na nového. Teoreticky tedy nárok na zmíněný datový tarif má,“ reagovala na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz Charlota Dědková z tiskového oddělení.

Loňská novela tak teoreticky usnadnila cestu k akčním tarifům určeným výhradně pro nové zákazníky. Takový tarif si stávající zákazníci mohou zajistit prakticky i bez kolečka s přenosem čísla k jinému poskytovateli a zpět k Vodafonu, ale přišli by o své stávající číslo.