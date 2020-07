Koukáte na cenu, nebo chcete hodně dat? Výběr tarifu může být alchymie

Při pohledu na nabídky operátorů je jasné, že neomezené volání či neomezené SMS už dávno nejsou marketingovým tahounem. To, co zákazník na „první dobrou“ v přehledu tarifů zaregistruje, je výrazné číslo. Informace o porci mobilních dat, kterou daný tarif obsahuje. Tedy údaj o tom, po čem přednostně mobilní uživatelé prahnou. Vyšší číslo přitom vypadá lépe, je zárukou, že si uživatel nebude muset dělat hlavu s tím, že by při své spotřebě třeba už v půlce měsíce data vyčerpal a musel si je obnovovat.