Virtuál pumpuje data. V létě jich dá za stejnou cenu dvojnásobek

Dvakrát vyšší objem dat budou mít zákazníci virtuála MOBIL.CZ, který je společným projektem T-Mobilu a mediální skupiny MAFRA, k dispozici konkrétně u balíčků Extra Data a Mega Data. Při jejich aktivaci v období mezi 1. červencem a 31. srpnem získají 600 MB namísto obvyklých 300 MB, respektive 1,4 GB namísto 700 MB.

Datový limit v EU Jde o maximální datový objem čerpatelný v EU bez příplatku. Datový limit je podílem dvojnásobku ceny datového balíčku/tarifu bez DPH a regulovaného cenového stropu pro roamingová data (od 1. ledna 2019 je to 4,5 eura). Balíček Mega Data stojí 130 korun, bez daně tedy zhruba 107,44 Kč. Dvojnásobek tak činí 214,88 Kč. Letos platný cenový strop je po přepočtu 115 Kč. Datový limit tak u balíčku Mega Data, který při aktivaci v červenci a srpnu obsahuje 1,4 GB, činí témě 1,87 GB. V rámci EU lze tedy vyčerpat všechna data balíčku.

Ceny balíčků se přitom nemění. Za desetidenní (Extra Data) si virtuál i během letních prázdnin naúčtuje 60 korun, nižší ze dvou měsíčních i přes dvakrát vyšší datový objem vyjde stále na 130 Kč. Balíčky si stačí aktivovat obvyklým způsobem, tedy například v samoobsluze či přes SMS, vyšší datový objem získá zákazník automaticky.

Navýšená letní data lze bez obav plně vyčerpat i v rámci EU. Datový limit (výpočet viz box), od kterého jsou operátoři oprávněni účtovat roamingové příplatky, je totiž v obou případech vyšší.

Za stejných podmínek jako doma mohou zákazníci v zemích EU využívat i ostatní služby virtuála, a to včetně internetu zdarma, který získávají nejen za dobití kreditu, ale také při aktivaci SIM. V rámci oslav šestého výročí působení MOBIL.CZ na tuzemském trhu navíc zákazníci při aktivaci SIM získají až do 31. srpna 900 MB dat (standardně 500 MB).

Jedinou výjimkou je hlasový balíček Pokecám v MOBILu, obsahuje totiž neomezené hovory a SMS jen do vlastní sítě. Po přihlášení SIM do sítě jiného (tedy i zahraničního) operátora tak tyto volné jednotky nelze využívat, tedy ani v rámci EU.

Dvojnásobek dat získali zákazníci už v květnu

Není to poprvé, co mají zákazníci virtuála MOBIL.CZ k dispozici dvakrát více mobilních dat. Stejný datový objem jako během letních prázdnin si v případě balíčku Mega Data mohli užívat i při jeho objednání do konce května. Šlo o další dárek v rámci oslav šestých narozenin tohoto virtuála. Tehdy bylo ovšem nutné si bonusová data vyzvednout v mobilní aplikaci (více viz Virtuál slaví narozeniny, najal si výstředního režiséra).

MOBIL.CZ plánuje třídenní odstávku systémů Od pátku 28. 6. večer do neděle 30. 6. proběhne plánovaná aktualizace a úprava systémů. MOBIL.CZ doporučuje zákazníkům provést veškeré změny služeb, aktivace balíčku či deaktivace rekurentních balíčků, dostatečné dobití kreditu nebo aktivace nových SIM karet do páteční 15. hodiny. Během odstávky nebude fungovat například přihlašování a vstup do samoobsluhy a aplikace MOBIL.CZ či aktivační a deaktivační SMS na balíčky a služby. Více o odstávce informací o odstávce naleznete zde.

Dalším narozeninovým dárkem je 50 % kreditu zdarma k prvnímu dobití, a to do výše až 500 Kč. Pokud tedy zákazník při poprvé dobije 1 000 Kč, obdrží k nim pětisetkorunový bonusový kredit. Tato akce platí až do konce srpna.

Za 150 korun u předplacenek 2GB i jen 500MB balíček

V rámci letní akce získají zákazníci MOBIL.CZ za 130 korun tedy 1,4 GB dat. U konkurence to za zhruba stejnou cenu může být více, ale i méně. Třeba u Kaktusu, tedy u vlastního virtuálního operátora T-Mobilu, získají zákazníci za 150 korun 1GB datový balíček. K tomu ovšem obdrží standardně ještě 500 MB, které jsou určené výhradně na sociální sítě. Celkem mají tedy k dispozici 1,5 GB dat.

Nicméně i Kaktus si připravil letní datovou akci: při aktivaci samoobnovného balíčku mezi 1. červencem a 31. srpnem dá na sociální sítě stejný datový objem, jako obsahuje v základu samotný balíček. S 1GB balíčkem tak zákazník získá další jeden gigabajt určený pro sociální sítě. Za 150 korun má tedy po omezenou dobu k dispozici 2 GB dat.

To u Sazkamobilu je to za stejnou cenu jen čtvrtina (třetina oproti běžné podobě datového balíčku Kaktusu), zákazníci mají k dispozici balíček s pouze 500 MB dat. Tato cena i datový objem pak korespondují třeba i se základním balíčkem z nabídky O2. U Vodafonu objemově stejný balíček vyjde na 99 korun, za 199 Kč je pak k mání 1,2 GB dat. V obou případech nejde ovšem čistě o datové balíčky, pokaždé obsahují i neomezené SMS ve vlastní síti.

Nicméně T-Mobile přišel se zajímavou letní akcí, dává neomezená data. A to nejen pro tarify, ale i pro předplacenky. Stejně jako v případě bonusových dat virtuála MOBIL.CZ jde v současnosti nicméně pouze o letní záležitost (více viz T-Mobile dává na léto neomezená data. Zadarmo pro tarify i předplacenky).