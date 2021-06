Samsung místo Huaweie. Britský Vodafone si vybral nového dodavatele 5G

Britská vláda už loni v červenci nařídila, aby místní operátoři do konce roku 2027 ze svých sítí odstranili vybavení čínské firmy Huawei (více viz Evropa začíná vytlačovat Huawei jako USA. Pro firmu to jsou zlé zprávy). Koncem listopadu termín výrazně zkrátila. Britské telekomunikační společnosti nesmějí do 5G sítí instalovat žádná nová zařízení Huaweie už od září 2021 (více viz Británie vyloučí Huawei z výstavby 5G sítí, zákaz bude platit od září 2021).

Ze strany Velké Británie šlo o reakci na kampaň Spojených států, které firmu označily za hrozbu pro národní bezpečnost a apelovaly na spojenecké země, aby se jejich operátoři či poskytovatelé internetového připojení vyhýbali vybavení Huaweie.

Evropskému trhu s telekomunikačním zařízením dominují společnosti Nokia, Ericsson a Huawei. Samsung se dostal do hry loni v září, když nečekaně získal smlouvu s americkým gigantem Verizon za šest miliard dolarů (zhruba 126 miliard korun).

Evropští mobilní operátoři stále častěji uvažují o tom, že by jako dodavatele svých sítí 5G využili Samsung místo firmy Huawei. Představitelé španělské firmy Telefónica a francouzské Orange už dříve agentuře Reuters řekli, že s korejskou firmou jednají. Kromě Evropy se Samsung snaží expandovat také v Indii, Austrálii či jihovýchodní Asii.

Několik telekomunikačních operátorů se také zajímá o nový přístup k mobilní síťové architektuře nazývané Open RAN, která jim umožňuje kombinovat zařízení od různých dodavatelů. To může zvýšit flexibilitu a snížit náklady. Otevřené sítě už využívají firmy jako japonská Rakuten či americká Dish Network. Mezi zastánce nové technologie se začínají řadit i zavedené firmy jako Telefónica a Vodafone.