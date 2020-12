Británie vyloučí Huawei z výstavby 5G sítí, zákaz bude platit od září 2021

Kabinet už v červenci nařídil, aby operátoři do konce roku 2027 ze sítí odstranili už využívané komponenty od Huawei (více viz Evropa začíná vytlačovat Huawei jako USA. Pro firmu to jsou zlé zprávy). Ministr Oliver Dowden, do jehož kompetence spadá také digitalizace, dnes uvedl, že usiluje o to, aby v sítích 5G vůbec nefigurovali rizikoví dodavatelé.

Nový termín je kratší, než se očekávalo, uvedl britský portál BBC. Možnost ponechat si starší vybavení od Huawei ovšem zatím zůstává.

Technologie Huawei podle Washingtonu představují bezpečnostní hrozbu, Peking je podle něj využívá ke špionáži. Čína toto obvinění dlouhodobě odmítá. Americký prezident Donald Trump tlačí na americké spojence, včetně Velké Británie, aby Huawei z výstavby sítí 5G vyloučili.

Velká Británie chystá nový zákon o telekomunikacích, který má dát vládě vůči telekomunikačním firmám větší pravomoci. V úterý jej ve druhém čtení projedná britský parlament, poznamenala BBC.