Opět skončily u překupníků. Cenu atraktivních karet šponují do tisíců

O datově štědré předplacenky operátorů je velký zájem. Opakovaně se to potvrdilo u 100GB Datamanie od O2 a letos i u Twist karty, stejně štědré na mobilní data. A to již podruhé. T-Mobile totiž svou limitovanou předplacenku zahrnul do nabídky opětovně 10. října. Už odpoledne, tedy pár hodin po zahájení prodeje oznámil, že je vyprodáno, a to s informací, že další kusy budou dostupné následující den. Tento scénář se opakoval několik následujících dnů.

Podle operátora šlo o obchodní záměr, kterým měl zvýšit šance zákazníků produkt zakoupit. „A to i těm, kteří nezachytili začátek prodeje,“ dodala mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá a dodala, že k vyprodání všech kusů 100GB Twist karty došlo ve čtvrtek 19. října, tedy pouhých deset dní od jejího opětovného zařazení do nabídky. Počet dostupných kusů SIM nechce operátor tradičně z konkurenčních důvodů upřesňovat.

Prakticky okamžitě po vyprodání této předplacenky se tak začaly objevovat nové inzertní nabídky od lidí, kteří ji nepořídili pro vlastní potřebu, ale za účelem jejího přeprodeje. A není žádným překvapením, že za SIM chtějí více, než za kolik ji pořídili u T-Mobilu. Nabídky pohybující se okolo 600 korun, tedy na úrovni dvojnásobku pořizovací ceny, jsou přitom mnohými považovány za solidní.

Dokonce se objevují i množstevní slevy, např. při odběru obou nabízených předplacenek v podobě stokorunového zvýhodnění. Limitované Twist karty se objevují třeba na aukčním portálu Aukro, kde cenu jedné z nich sami dražitelé vyhnali na částku převyšující 700 korun. Není ovšem výjimkou, kdy některý z prodávajících požaduje výrazně vyšší pevně stanovenou částku.

Například ve facebookové skupině věnované 100GB Twist kartě se objevila nabídka nejen za jeden, ale i dva tisíce korun. A to stále za jednu SIM. Prodávající mají přitom v nabídce takových karet větší počet, v případě té dražší zmíněné nabídky je to dokonce 15 kusů.

„Pochopitelně chceme vyhovět všem zákazníkům a snažíme se díky zavedeným kontrolním mechanismům zamezit takovému jednání. Bohužel, zcela tomu zabránit nelze, obzvláště v případech, kdy si kartu někdo kupuje už s vědomím toho, že ji bude dál prodávat, nikoli sám používat,“ reagovala Šedivá na informaci o lidech, kteří s předplacenkami nyní kupčí.

Na inzertních serverech se dají najít nabídky s dokonce ještě vyšší cenou. T-Mobile nicméně takovým jedincům tentokrát přeprodej alespoň trochu ztížil, a to výrazně zkrácenou lhůtou expirace.

„První vlna v červnu měla standardní expiraci 5 let, druhá vlna nyní měla již upravenou expiraci do 31. 3. 2024,“ upřesnila mluvčí T-Mobilu s tím, že šlo o cílené opatření. Zatímco tedy v případě první, červnové emise expiruje neaktivovaná SIM až ke konci první poloviny roku 2028, tak u té současné lhůta vyprší výrazně dříve.

Pravděpodobně tak ti, kteří 100GB Twist kartu z druhé emise nabízejí aktuálně za přemrštěné ceny, budou muset jít výhledově s cenou výrazně dolů, jinak jim od března nadcházejícího roku budou SIM k ničemu. Na druhou stranu však toto opatření nahrává překupníkům z první vlny, kteří pravděpodobně budou přemrštěnou cenu jimi ulovených SIM s výrazně delší lhůtou expirace nadále udržovat.

Nelze nicméně vyloučit, že se limitovaná předplacenka nemůže objevit v nabídce T-Mobilu znovu. Nabízelo by se období okolo Vánoc. Jde však jen o spekulace, operátor totiž tradičně nechce své plány z konkurenčních důvodů blíže specifikovat.

Stejně jako u T-Mobilu by se mohla datově stejně štědrá předplacenka opětovně objevit i v nabídce konkurenčního O2. V jeho případě je však limitovaná Datamanie již méně výhodnější variantou, O2 totiž letos v červnu cenu svého 100GB měsíčního balíčku zvýšilo na 349 Kč. Za onen příplatek pustilo zákazníky s touto datově štědrou předplacenkou do 5G sítě, s tou si přitom konkurenční limitovaná Twist karta rozumí standardně. T-Mobile dá navíc i nadále každý dvanáctý balíček při pravidelné aktivaci (tedy po jedenácti aktivacích bez přerušení) zdarma.

Díky tomu tak zákazníka T-Mobilu vyjde možnost prodatovat měsíčně 100 GB dat ročně jen na 3 300 Kč (měsíčně v průměru tedy na 275 korun), tedy o 888 korun levněji, než kolik za stejnou možnost nyní ročně zaplatí předplacenkáři s limitovanou edicí Datamanie od O2. V obou případech každopádně nadále platí, že štědrou porci dat lze využívat pouze v Česku.