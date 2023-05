Datově rekordní předplacenka O2 se mění. Potěší jen jedna ze změn

Předplacenku Datamanie se 100 gigabajty dat zahrnulo O2 do své nabídky poprvé v létě 2020, tehdy byla dostupná do konce prázdnin, tedy zhruba měsíc, nebo do vyprodání zásob. Za prakticky stejných podmínek ji operátor oprášil v polovině července 2021, v době, kdy překupníci za předchozí edici žádali až pět tisíc korun, tedy více než šestnáctinásobek původní ceny. Znovu dostupná byla tato datově štědrá předplacenka i loni v létě, naposledy ji pak O2 do nabídky zařadilo netradičně v zimě, a to před koncem loňského roku.

Nyní operátor zákazníkům, kteří využili některé z výše zmíněných nabídek a užívají si tak pořádnou porci dat za pouhých 300 korun měsíčně, rozesílá prostřednictvím SMS informaci o chystané změně podmínek Datamanie. K té dojde k 8. červnu. Jsou dvě, kladně však přijmou jen jednu z nich.

O2 informuje, že od uvedeného data zákazníky s předplacenkou se 100GB datovým balíčkem nově vpustí do 5G. V případě, že mají telefon i SIM podporující tento typ sítě, tak budou mít k dispozici nejvyšší možnou rychlost, kterou síť O2 v daném místě s 5G pokrytím dovolí.

„Zpřístupnění 5G připojení bude v první polovině června spuštěno do všech předplacených karet. Věříme, že přispěje k větší dostupnosti vysokorychlostního internetového připojení v mobilu a dalších pokročilých funkcí pro všechny jejich uživatele,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Johana Valtrová z tiskového oddělení O2.

S tímto krokem však souvisí druhá změna. Ta již není ovšem tak příjemná. Operátor totiž současně s tím oznámil také úpravu ceny datově štědrého měsíčního balíčku. Ten podraží o 49 korun, od osmého června tak zákazníky vyjde na 349 Kč namísto dosavadních 300 korun.

Bezkonkurenční i navzdory zdražení

„Abyste mohli data i dál bez starostí používat, upravíme k uvedenému dni nastavenou částku automatického dobíjení kreditu z platební karty na 350 Kč,“ doplnil operátor.

Podle Valtrové zákazník v případě nesouhlasu s touto změnou podmínek může předplacenou službu do jednoho měsíce ukončit nebo kartu opětovně již nedobíjet a přestat ji používat. „Zároveň může přejít na jiný tarif, který bude lépe odrážet jeho potřeby a možnosti,“ doplnila.

Nicméně ani po zdražení nemá datový balíček se 100 gigabajty dat za 349 korun konkurenci. Ostatní tuzemští operátoři se totiž svými nabídkami k tomuto datovému objemu ani nepřibližují.

U T-Mobilu lze pořídit maximálně speciální edici Twist karty s 10 GB dat, která vyjde na 299 korun (obsahuje stokorunový kredit a umí 5G) a za tuto částku si pak zákazník i každý měsíc obnovuje 10GB datový balíček. Vodafone má pak v nabídce Zlatou kartu, která je limitovanou edicí Předplacené karty 30 a s níž mohou předplacenkáři prodatovat až 11 GB. Její součástí je totiž kombinovaný měsíční balíček s 6 GB a neomezenými SMS v síti, k němuž si může zákazník v samoobsluze Můj Vodafone vyzvednout 5 GB navíc.

Prvních šest měsíců dá Vodafone balíček s 50% slevou: na první měsíc je balíček již v ceně karty, následujících pět měsíců se obnoví tedy za 175 Kč. Posléze však zákazníka vyjde na běžných 349 korun. Tedy na částku, kterou budou od června platit zákazníci O2 využívající předplacenku Datamanie s balíčkem obsahujícím devětkrát více dat.

Dodejme, že u běžných předplacenek Datamanie, tedy těch s 3 GB (a sto minutami volání) a 7 GB dat, operátor ceny balíčků nemění. Příslušný datový (resp. kombinovaný) balíček tak i nadále zákazníky, kteří některou z uvedených předplacenek využívají, vyjde měsíčně na 299 Kč.