T-Mobile oprášil nejštědřejší předplacenku. A už ohlásil první vyprodání

Letos v červnu byl o předplacenku T-Mobilu s názvem Edice 100 GB enormní zájem, už po dvou dnech od jejího zařazení do nabídky ji nebylo možné na webu operátora objednat. Po doskladnění dalších zásob byla vždy do pár hodin vyprodána. Toho využili překupníci a cenu datově štědré předplacenku T-Mobilu začali šponovat. Díky nynější nabídce T-Mobilu by bylo teoreticky možné jejich nabídky, které se vesměs pohybují těsně pod hranicí dvou tisíc korun, načas ignorovat. Jenže se opakuje výše zmíněný scénář.

Twist karta zaměřující se na mobilní data je i v druhé vlně dostupná po omezenou dobu, nanejvýš do 31. října. Anebo do vyprodání zásob, což je i vzhledem k aktuálnímu průběhu napovídajícímu další velmi omezenou emisi pravděpodobnější variantou. Krátce po sepsání tohoto článku totiž T-Mobile v úterý odpoledne ohlásil, že je vyprodáno a další várka SIM bude k dispozici ve středu, tedy 11. října. 100GB předplacenku přitom do nabídky zařadil právě v úterý, první várku SIM tak vyprodal dříve než v červnu.

T-Mobile opět nabízí svou 100GB předplacenku a už ohlásil její vyprodání.

Stále každopádně platí, že zákazník s touto SIM získá štědrých 100 GB na měsíc za pouhých 300 korun, tedy o 49 korun výhodněji než u konkurenčního O2. To totiž od 8. června cenu svého 100GB měsíčního balíčku zvýšilo na 349 Kč, za onen příplatek pustilo zákazníky s datově štědrou předplacenkou Datamania do 5G sítě.

S tou si přitom limitovaná předplacenka T-Mobilu rozumí už standardně. Nadále s ní lze využívat i další služby, ty se řídí sazbami tarifu Twist Standard. Minuta volání tak vyjde na 4,50 Kč, odeslání textovky na 1,90 Kč a MMS pak na 4,90 Kč.

Nadále platí i to, že štědrý datový balíček lze využívat pouze v Česku. A operátor zachoval i příjemný bonus v podobě každého dvanáctého po sobě jdoucího obnovení datově štědrého měsíčního balíčku zdarma. Díky tomu tak možnost prodatovat měsíčně 100 GB dat vyjde zákazníka ročně jen na 3 300 Kč (měsíčně v průměru tedy na 275 korun). Tedy o 888 korun méně, než kolik za stejnou možnost ročně po letošním zdražení měsíčního balíčku zaplatí předplacenkáři O2 s limitovanou edicí Datamanie.

Předplacenku Edice 100 GB lze i nyní pořídit výhradně online na webu operátora.