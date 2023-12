Lépe taková neomezená data nedostanete. Ale zapomeňte na část služeb zdarma

Pod pojmem Datamanie operátor O2 dosud nabízel předplacené služby, a to včetně časově omezené nabídky v podobě 100GB varianty, po níž prahli překupníci, kteří ji následně přeprodávali na násobně vyšší ceny. Nyní si lze SIM s touto štědrou porcí dat pořídit kdykoliv, ale o něco dráže. Cena 349 Kč je totiž nově pouze akční, standardně 100GB tarif vyjde na 449 Kč. Zajímavější je nicméně jedna ze dvou vyšších novinek, a sice tarif Datamanie Neo.

Ten totiž, jak název napovídá, obsahuje neomezená data. Ne však ta zcela neomezená, operátor v tomto případě totiž uplatňuje rychlostní omezení, a to 20 Mbit/s. Kromě toho zákazník v ceně získá také neomezené volání. Tarif vyjde na standardních 849 Kč, do 15. ledna 2024 jej však lze pořídit za akčních 699 korun. To je výrazně méně, než na kolik vyjdou běžné datově neomezené tarify s totožným rychlostním omezením.