Skvělá navigace zdarma pro každého se už schovává v českém Google Play

Android Auto je elegantní a funkční navigační řešení, které využívá Mapy Google a k tomu přidává zjednodušené uživatelské prostředí, díky kterému tolik neodvádí při ovládání řidičovu pozornost od vozovky. Především však Android Auto umí své prostředí zrcadlit na palubní displeje moderních automobilů – tedy těch, které to podporují.

Vozů s podporou funkcí zrcadlení, jako je Android Auto a Apple Car Play, přitom přibývá a tuto funkci si dnes může zákazník objednat například do každého vozu Škoda.

Jenže dosud tato výborná funkce, která přináší řidiči známou navigaci od Googlu na displej jeho vozu, není v Česku oficiálně k dispozici. Aplikace je zatím dostupná na omezeném množství trhů a čeští uživatelé měli v zásadě dvě možnosti, jak Android Auto získat. Buď se museli v nastavení telefonu tvářit, že jsou z některé ze zemí, kde je aplikace dostupná, nebo museli soubor s aplikací do telefonu nahrát ručně (třeba ze serveru APKMirror.com).

Zdá se však, že se blýská na lepší časy. V nejnovější verzi aplikace (4.4.5923) je totiž překvapivě obsažen kompletní český překlad prostředí, který dosud chyběl. Už to samotné naznačuje, že Google uvedení chystá.

Je tu i druhá indicie. Kdo si dosud nahrál aplikaci „bokem“, může být překvapen, že se mu i takto dohraná verze automaticky aktualizuje na tu nejnovější s češtinou. A co víc. Vzhledem k tomu, jak při testování střídáme telefony, všimli jsme si, že při obnovení aplikací z cloudu do nového telefonu se aplikace Android Auto nainstalovala automaticky společně se všemi ostatními aplikacemi.

Při samotném vyhledávání v Google Play přitom zatím stále vidět není a v seznamu najdeme především řadu titulů, které svým jménem na nedostupnosti této funkce v Česku parazitují. A také různá řešení od samotných automobilek. Ke kartě Android Auto v českém Google Play se však lze dostat. Stačí zamířit do menu nastavení do seznamu nainstalovaných aplikací a tady vybrat položku Detaily aplikace v obchodě.

Zdá se tedy, že u Googlu už jen stačí „zaškrtnout“ nějaké to správné políčko, aby byla aplikace zveřejněna pro všechny uživatele. Kdy se to stane, můžeme jen odhadovat, pravděpodobně už to nebude trvat příliš dlouho.