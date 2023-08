Zpátky do lavic. Rodiče by měli být dětem oporou

Také pro dospělé je návrat z dovolené zpět do práce náročný a odborníci doporučují nechat si nějaký čas na aklimatizaci, aby nebyl takovým šokem. Stejně tak může být složitý návrat do školních lavic pro děti. Jak jim ho usnadnit?

Velký krok pro prvňáky

Snad největší změna čeká děti, které usednou do lavic prvních tříd. Jak školní rok začnou, je pro ně velmi důležité, může to ovlivnit jejich vztah ke vzdělávání. Podpora od rodičů ještě před začátkem školního roku je důležitá. A čeho se vyvarovat?

„Nestrašte děti. Vyvarujte se hlášek: ‚Už ti končí sranda. No počkej, ono tě to těšení brzy přejde. Tak a poflakování ti končí. Teď budou povinnosti...‘ Děti si mnohdy ještě před vstupem do školy vyslechnou věty, které rozhodně nepodpoří chuť a radost z nové, významné etapy. Jsou to ‚proroctví‘, co nakoupí od zatížených dospěláků,“ upozorňuje terapeutka a životní koučka Lucie Mucalová. Naopak radí, aby se rodiče spolu s dětmi těšili, oslavovali, udělali z tohoto období vzpomínku, která se dítěti pozitivně zapíše do mysli. Svoji část, roli rodiče, doporučuje podpořit maximálně kladně, protože právě opora rodiče je velmi hodnotná a významná. Důležité je také neslibovat to, co dítěti nemohou předem zaručit, aby nepřišlo zklamání. Pracovat je potřeba jen s tím, co máte pod svým vlivem.

Pozor na přemíru tlaku

Návrat ke školnímu režimu však není hladký ani pro větší děti. I pro ně je podpora rodičů potřebná. „Důležité je trvale dětem nepředhazovat, že se škola blíží, že nastává konec pohody. Pozor na tlak – musíš číst, musíš trénovat, kdyby ti to ve škole šlo, tak máš v srpnu pokoj, aspoň si budeš pamatovat, že máš ve škole zabrat. Zkuste se zkrátka vyvarovat předškolního pekla,“ podotýká Lucie Mucalová s tím, že některé děti potřebují pomalinku vplouvat do zajetého režimu, trénovat, co je pro ně náročné, ale všeho s mírou. Určitě si nikdo nepřeje, aby dítě bylo plné stresu při zmínce o škole.

Co určitě nedělat? „Znovu opakuji – nestrašit děti a přespříliš na ně tlačit. Stohy cvičení připravených pro dítě, aby přece do školy nešlo nepřipravené. Neustálé předhazování, že už to zase začne. Že bude mít dítě konec pohody atd. Myslím, že až tak děsivé verdikty nejsou potřeba. Hledejte balanc, to je ta cesta,“ doporučuje Lucie Mucalová a upozorňuje ještě na to, že je také vhodné více držet režim spánku. Přece jen se mnohdy děje, že prázdniny jsou úplně jiné než zbytek roku. A je to v pořádku. Tak týden před koncem prázdnin je dobré chodit a vstávat ve stejný čas, jako kdyby už začala škola. Díky tomu si školák bude mít čas na běžný režim zase zvyknout. Spánek je pro děti velmi důležitý, podle odborníků na spánek děti, které déle spí, dosahují ve škole lepších výsledků.

Nová škola i spolužáci

Dobrý spánkový režim je potřeba nejen u malých dětí. Šesti- až dvanáctileté děti mají spát 9 až 12 hodin denně, třinácti- až osmnáctiletí teenageři 8 až 10 hodin denně. Důležité jsou i rituály před spaním, například alespoň hodinu nepoužívat elektronické přístroje, jako je mobilní telefon, počítač či televize.

Velkým krokem je pro teenagery přechod na střední školu. Jejich pocity mohou být různorodé. „Záleží na osobnosti, předchozích zkušenostech se školou, podporou či nepodporou doma. Je to neznámo. Nový začátek. Přechod do nekomfortní zóny. Mozek nemá rád změny, vyhodnocuje je jako nebezpečí. Proto je v pořádku, že jsou ve hře různé emoce,“ vysvětluje Lucie Mucalová.

Podle ní můžeme pro děti udělat to, že je naučíme se svými emocemi zacházet, trénovat odolnost vůči stresu. „To je cenný poklad pro ně, který mohou zužitkovat v situacích, jež jsou nové, neplánované, neobvyklé. Teenager od vás potřebuje pochopení, neznevažujte to, co prožívá. Představte si sebe, že vstupujete do něčeho nového, neznámého. Asi to poslední, co potřebujete, je nepochopení a shazování vašeho prožívání,“ doplňuje terapeutka.