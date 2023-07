Věřící už déšť nezkrápí

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v pohraničním Neratově se opět chlubí prosklenou střechou. Po více než roce končí náročné opravy, při nichž museli stavbaři rozebrat původní skla a vyztužit nosné trámy. Usazení nových skleněných tabulí na podzim navíc zkomplikovalo počasí, které nedovolilo montérům pracovat ve výškách. Hlavní část prosklení tak instalovali až na jaře.

Když během prací zavítali do kostela návštěvníci, naskytl se jim zvláštní pohled. Montéři se nad svatostánkem snášeli jako andělé, přinášející ochranu před kapkami deště. Aby mohli instalovat nosné profily i samotné skleněné tabule, pracovali zavěšení na lanech dvou jeřábů. Veškeré vybavení měli přivázané k úvazkům u pasu a vysílačkami dávali pokyny jeřábníkům.

„Protože tady není lešení, dělá se všechno ve visu. Při téhle výšce to je výhodnější. My jsme na to zvyklí, děláme to už léta,“ uvedl šéf party výškových pracovníků Jaroslav Prchal.

Když kostel v roce 2007 dostal dosavadní střechu s prosklenou střední částí, bylo tehdy kolem něj postavené ohromné lešení. Letos se však pracovalo jen na části střechy, proto dvojice jeřábů postačila. Jeřábníci si museli u ovládacích pák počínat velmi opatrně, aby montéry, často s těžkými ocelovými profily v rukou, nezranily.

Práce přerušilo počasí

Práce na opravě střechy začaly už loni na jaře. Dělníci nejprve museli zpevnit původní krov, protože už nevyhovoval novým normám. V létě začali s instalací nových skel, ale v září je zastihly dlouhodobé deště a do zimy už práce nestihli dokončit. „Zima tady začíná dříve než v podhůří. Firma tak alespoň na zimu zakryla střechu nad oltářem OSB deskami s plachtou, aby dovnitř nesněžilo,“ vzpomněl na podzimní martyrium Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov, které se s místní farností o kostel stará.

Prodloužení prací provoz kostela nijak neomezilo. Skla nad střední částí lodi byla hotová a pod provizorním bedněním se mohly dál sloužit mše.

„Ani během prací však kostel nebyl zavřený. Pracovalo se nad presbytářem, kam návštěvníci stejně nechodí, protože je tam natažené lano,“ řekl neratovský farář Josef Suchár.

Kolem původních skel zatékalo

Nové prosklení museli Neratovští pořídit kvůli tomu, že kolem původních skel do kostela zatékalo. Systém těsnění mezi skly a krokvemi po necelých 15 letech dosloužil. „V roce 2007 byly jiné technologie i jiná očekávání, jak bude střecha pracovat. Jsou tu extrémní rozdíly v teplotě a vlhkosti mezi podlahou a střechou. Díky jejímu zpevnění by se měly pohyby zmírnit. Bohužel jsme nemohli použít stará skla, protože by na ně nikdo negarantoval záruky,“ vysvětlil Nekvinda, proč se cena vyšplhala na 20 milionů korun s daní. Farnost na ni získala peníze od dárců, hradeckého biskupství i z dotací Královéhradeckého a Pardubického kraje. Speciální střešní skla pro Neratov tvoří dvě skleněné desky, které jsou slepené do sendviče s bezpečnostní fólií uvnitř. Ta má ochránit interiér a lidi v kostele, pokud by došlo k poškození tabule.

„Menší skla na hřebeni střechy mají asi 200 kilo a nejtěžší, která jsme ukládali, jsou nad oltářem a váží 650 kilogramů,“ upozornil Jaroslav Prchal.

Práce na instalaci nových skel skončily v květnu. Pak následovalo finální tmelení, aby střecha dobře těsnila. Zcela hotové mají být práce o prázdninách.