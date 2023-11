Ústecké Vánoce budou lákat na řadu novinek

Na řadu novinek a vylepšení se mohou během tradičních Ústeckých Vánoc těšit obyvatelé i návštěvníci krajského města. Vůbec poprvé bude sérii akcí, které se konají v průběhu adventu, pořádat Kulturní středisko města Ústí nad Labem. Chystá se originální zahájení s obřími loutkami andělů a program pro všechny věkové kategorie a milovníky různých žánrů. Prostor dostanou místní hudebníci, známí umělci i děti z místních škol. Nový vizuální styl bude mít tržiště, které vznikne tradičně před magistrátem na Lidickém náměstí.

Vystihnout vánoční atmosféru

Podle ředitele kulturního střediska Jana Kvasničky bylo při přípravě cílem vystihnout co nejvíce vánoční atmosféru. „Tu si představujeme trochu jinak, než bylo zvykem. Chceme lehce posunout vizuální vjem i obsahovou nabídku vánočních trhů. Shodli jsme se, že svítící meče na trhy nepatří,“ uvedl Kvasnička.

Prodejci vědí, jaký sortiment lze prodávat a kde. Změní se prostor trhu, pódium bude naproti magistrátu. Stánky budou i na zakryté fontáně.

„Pro nás pro město je to tradiční a významná akce. Podařilo se nám oslovit i soukromé firmy, máme společnosti, které deklarovaly finanční nebo materiální podporu,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO). Náklady na třítýdenní akci jsou zhruba 2,5 milionu korun, což je obdobné jako loni. Vizuální podobu vytvořili studenti Fakulty užitého umění Univerzity J. E. Purkyně. Designéři navrhli prostor trhu. „Řekli jsme si, že chceme zkultivovat trhy a trochu to posouvat malými krůčky, přizvali jsme ilustrátorku, která vytvořila vizuální styl, netradiční, postavený na malých příbězích Ústečanů a jejich rodin,“ popsal Jan Vítek z kulturního střediska. Hlavním motivem je vánoční strom vytvořený z malovaných figurek lidí.

Zahájení s rozsvěcením stromu je na Lidickém náměstí na programu 3. prosince od 16.30 hodin na první adventní neděli. Kromě vystoupení zpěváka Kamila Střihavky a Ústeckého dětského sboru se lidé mohou těšit na velkolepou show, již bude režírovat Jakub Vedral, kterého Ústečané znají z velkolepých představení na divadelním festivalu Kult. Lidé uvidí šestimetrové loutky andělů, které budou umět létat, a možná i tanečnici na střeše radnice.

V dalších dnech je potvrzeno vystoupení Emmy Smetany a Jordana Haje, Jana Bendiga, Lucie Bikárové, kapely Divokej Bill, swingového orchestru Zatrestband nebo ústecké rockové kapely Točílas. Akrobacii předvedou Losers Cirque Company. „Prostor dostanou školy, školky, místní umělci, věříme, že si něco najde každý,“ dodal Vítek.

Kulturní středisko dostalo dotaci na vratné obaly, připravený má návrh hrnku s ústředním motivem vánočního stromu, který by si mohli lidé na trhu koupit. „Nemáme ještě mycí centrum, proto nemohou hrnky sloužit jako vratné obaly, ale v příštím roce už by to mělo jít,“ sdělil Kvasnička. Trhy skončí 23. prosince.

Město pak 1. ledna uspořádá novoroční ohňostroj, dodavatele už radnice vybrala.