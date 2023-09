Robot Da Vinci nabízí jemnější operace

Na první pohled taková operace vypadá jako ze sci-fi filmu. Pacient leží na operačním stole a nad ním se vznášejí robotická ramena s nástroji. Ty jsou zavedeny pěti malými dvoucentimetrovými vpichy do dutiny břišní.

Operatér není v kontaktu s tělem pacienta, ale sedí opodál u speciální konzole. Tam díky kameře zavedené do dutiny břišní vidí operační pole. Pomocí ovládacích prvků se pohyb rukou lékaře přenáší přes robotický systém na nástroje v těle pacienta.

Lékaři jihlavské nemocnice již půl roku jako jediní na Vysočině využívají k léčbě závažných, často onkologických onemocnění,roboticky asistované operace. Jako první z krajských zdravotnických zařízení disponuje jihlavská nemocnice nejmodernějším robotickým operačním systémem Da Vinci XI za 65 milionů korun.

První roboticky asistovanou operaci zde udělali v lednu letošního roku a do 21. července už udělali 82 roboticky asistovaných operací. „Nejvíce, a to 44, jich bylo na urologickém oddělení, 27 na gynekologickém a 11 na chirurgickém oddělení,“ informovala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Šetrná operace s minimální ztrátou krve

Na rozdíl od laparoskopických operací lékaři na robotice oceňují především její preciznost. „Robotika má větší rozsah pohybů, které jsou přesnější a jemnější. Robot umožňuje i redukci případného třesu. Dále se snižují krevní ztráty i riziko rehospitalizace. Umožňuje dělat složité operace jen z několika vpichů,“ říká primář urologického oddělení Jaroslav Ženíšek.

„Operatér má při robotice také mnohem lepší přístup k operovaným strukturám díky kloubovému systému. Výhodou je i větší zvětšení a používání většího spektra nástrojů,“ dodala primářka gynekologie Petra Herboltová.

Výhodu nepociťují jen lékaři, ale také pacienti, kterým se při této operaci snižuje délka rekonvalescence. Také operační rány jsou menší, a tím i méně bolestivé.

„Pro pacienty je to velmi šetrná operace, s minimální krevní ztrátou. Navíc už nemusí jezdit za touto péčí do Brna či do Prahy,“ připomíná ředitel nemocnice Lukáš Velev.

On sám má s robotickou operací vlastní zkušenost. „Pokud nejsou komplikace, je délka hospitalizace čtyři až pět dní. Já jsem už druhý den seděl s laptopem a řídil nemocnici na dálku,“ usmívá se.

Konkrétní zkušenost s roboticky asistovanou operací má i jedna pacientka z Jihlavy. „Byla jsem opravdu překvapená, jak dobře jsem operaci snášela. Už večer v den operace jsem mohla vstát a začít chodit,“ pochvaluje si žena.

Robotická technologie řeší složité a náročné operace při urologických, onkogynekologických a chirurgických výkonech. Urologové technologii využívají především při operacích nádorů prostaty a ledvin.

Urologové mají za sebou také první rekonstrukční robotickou operaci mladé pacientky s hydronefrózou. „U výkonu byl profesor Marek Babjuk z urologické kliniky FN Motol. Pacientka trpěla hydronefrózou, což je stav, který vzniká při špatném odtoku moče z ledvinné pánvičky v důsledku překážky v močových cestách, způsobeného v dospělosti například dalším cévním svazkem, který vyživuje dolní část ledviny,“ vysvětluje primář urologického oddělení Jaroslav Ženíšek.

Roboticky asistovaná operace umožnila takzvanou pyeloplastiku. Navíc s velmi krátkou hospitalizací trvající pět dní.