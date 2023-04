Po stopách loupežníka Jana Jiřího Grasela

Nechvalně proslulý zbojník se svými kousky řadí k největším českým loupežníkům a lapkům začátku 19. století. Narodil se 4. dubna 1790 v Nových Syrovicích u Moravských Budějovic.

Dobové prameny ho popisují jako velmi pohledného mladíka. Podle některých bohatým bral a chudým dával, podle dalších pramenů se jednalo o nevypočitatelného lotra. Se svou tlupou Grasel spáchal více než 200 loupežných přepadení. Od jeho vídeňské popravy uplyne letos 205 let.

Celý magazín

Podle Františka Dubského, místostarosty Nových Syrovic, patří Grasel k nejznámějším rodákům obce. „Že bychom na něj ale byli pyšní vzhledem k tomu, co dělal, to ne. Žádný Jánošík to určitě nebyl,“ usmívá se místostarosta, byť přiznává, že Grasel je asi nejznámější syrovický rodák. „Pojmenovaný je po něm penzion, máme v obci Graselovu turistickou stezku, píše se o něm v naší kronice a jeho jméno používáme k propagačním účelům. Každý rok na podzim pořádáme v rámci posvícení pochod po Graselově stezce,“ vypočítává.

Jedna z pověstí, která se v okolí jeho rodiště traduje, vypráví například o tom, že Grasel jednou potkal na cestě do Moravských Budějovic smutného sedláka. Na dotaz, proč je tak smutný, sedlák vyprávěl, že je velmi zadlužený a že mu je v exekuční dražbě prodáván jeho majetek. „Lupič se ho ptal, kolik že je dlužen. Když sedlák řekl, vytáhl lupič z kapsy peníze a dal je sedlákovi, aby si dluh zaplatil, s podotknutím, že on si ty peníze zase obstará. A za několik dnů pak byla vyloupena panská pokladna,“ popisují historku na webu obce.

Území, kde svého času Jan Jiří Grasel řádil, je poměrně široké. Většinu zločinů spáchal na území dnešního Rakouska, ale o jeho zbojničinách svědčí i záznamy z dnešních jižních Čech, jižní Moravy i Vysočiny.

Už jako dítě byl Grasel několikrát s matkou ve vězení, kam se dostali pro podezření z krádeže a pro potulku. Sám Grasel vinil vrchnost, že mu jako dítěti nepodala pomocnou roku.

Hraběti Janu Jindřichu Nimptschovi totiž úředně příslušela chudinská a poručenská výchova. Možná byl ještě čas chlapce zachránit od bídného osudu, když roku 1801 byla matka malého Johanna zatčena a chlapce poslali do rodné obce. Grasel při výslechu 21. března 1817 o této situaci říká: „Vrchnost nic takového neudělala, a ačkoli jsem byl bez oblečení a mrzly mi nohy, nedostalo se mi odnikud pomoci.“ Graselova zločinecká činnost se datuje březnem roku 1809, kdy spáchal se svým otcem první samostatnou loupež. Podívat se do míst, kterými Jan Jiří Grasel kdysi chodil a kde i loupil, můžete prostřednictvím Graselových turistických stezek.

Na pomezí Čech, Moravy a Rakouska je jich hned osm. Je mezi nimi i ta, na kterou se vychází z jeho rodiště v Nových Syrovicích. Dlouhá je 10 kilometrů a startuje od novosyrovského rybníka, za kterým kdysi stával Graselův rodný dům. Pokračuje po silnici směrem na Dešov, k přírodním rezervacím Habrová seč a U Lusthausu. K tomu nejzajímavějšímu na cestě patří jedinečný habrový les, jehož kouzlo oceníte hlavně na podzim, když se listí zbarví. Dále to je obelisk Špice, lovecký letohrádek Lusthaus a rotunda Sibyla. Cesta nabízí i krásné výhledy do krajiny. Při návratu do Syrovic si můžete aspoň zvenku prohlédnout rozsáhlý novorenesanční zámek, kde je ústav pro osoby závislé na alkoholu. Zámek s parkem je zařazen mezi chráněné památky.

Graselova stezka je značená žlutým terčem orámovaným bílým písmenem G. Další trasy najdete například v okolí Slavonic, Českého Rudolce či rakouského Dobersbergu.