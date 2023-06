Kolín získává punc kvetoucího města

Ačkoliv je sousední Kutná Hora obsypaná úchvatnými památkami velkým lákadlem, ani Kolín rozhodně svou atraktivitou nezaostává. Industriální ráz polabského města čeří záplava společenských událostí a bohatá nabídka trávení volného času.

Návštěvníci navíc dost často opomíjejí přírodní bohatství Kolína, které dýchá zejména v lesoparku Borky. Vchod do „meditačního království“ střeží dobře známý symbol Kolína. Ostatně, kdo by neznal zlidovělé večerníčkové pobídnutí: „Pojďte pane, budeme si hrát!“

Slova medvědích bratrů, patrně nejslavnějších „rodáků“, kteří se potkali u Kolína, by se měla tesat do kamene. A to nejen obrazně. Zvířecí televizní celebrity mají totiž u kolínského parku na pravém břehu Labe recesistický památník. Tvoří ho dva velké balvany a reliéf obou medvědů, u nichž bdí zmíněné postavičky medvědů v životní velikosti.

Oblíbeným přírodním cílem je v Kolíně také Kmochův ostrov, který nese jméno věhlasného hudebního skladatele. Na jaře a v létě se zde koná řada kulturních akcí. Už 10. června to bude například festival jižanské a bluesové hudby Southern rock&Blues.

„Hlavním tahákem bude letos bezesporu vystoupení americké legendární kapela Skinny Molly. Zahrají však třeba také italští Rebel Hot a domácí scénu zastoupí zpěvák Michal Prokop,“ zve na akci její organizátor Dalibor Mierva.

Především na mladé publikum cílí Coolin festival, který na „Kmocháči“ vypukne 1. července. Na akci zaměřenou na elektro, hip hop a techno zavítá letos třeba Ben Cristovao nebo Viktor Sheen.

Další z tradičních akcí v „zelené oáze“ zapuštěné do Labe jsou historické slavnosti, jež vrátí 12. srpna návštěvníky do minulosti. Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína připravuje pravidelně program zaměřený na konkrétní období nějaké významné osobnosti našich dějin a letos to bude éra císařovny Marie Terezie.

Z Bartoloměje je fešák

Kulturní vyžití, ale třeba i jen pouhé kochání architektonickou krásou nabízí historické centrum, kde se psaly dějiny města. Ty nejstarší a paradoxně i nejmladší se ještě lesknou novotou. Předloni totiž v Kolíně dokončili rozsáhlou rekonstrukci „předsálí“ chrámu svatého Bartoloměje, gotické perly města.

Okolí sakrální dominanty prošlo nejvýraznější proměnou v novodobé historii. Památková obnova vybraných objektů a prostranství v areálu chrámu svatého Bartoloměje se dotkla zvonice, kostnice, staré školy a parkánů. Poslední etapou je letošní obnova interiéru včetně vzácných varhan francouzského typu.

„Revitalizace prostoru v okolí chrámu svatého Bartoloměje byla největší událostí v historickém jádru od rekonstrukce Karlova náměstí. Získali jsme jí unikátní ucelené zákoutí v historickém centru a také veřejný prostor pro konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí,“ říká starosta Michael Kašpar.

Ideální příležitost pro návštěvu kolínského chrámu skýtá tradiční Noc kostelů, která se koná 2. června. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jak interiéry gotické perly, tak její upravené okolí. Součástí akce je navíc výstava uměleckých artefaktů sochaře Martina Kocourka, které jsou inspirovány sakrálním uměním a křesťanskou spiritualitou. Nevšední zážitek slibuje rovněž 57. ročník festivalu dechových orchestrů Kmochův Kolín, který se koná od 9. do 11. června. Jeho organizátorům se v poslední době daří zaujmout široké spektrum posluchačů, protože zve na pódium na Karlově náměstí zpěváky i kapely z první popové i rockové ligy.

„Hvězdou pátečního koncertu bude letos zpěvák Richard Müller, sobotního kapela Čechomor s hostující zpěvačkou Martinou Pártlovou,“ zve na akci mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.

Zábavu nabízejí také městská sportoviště. Jedním z nich je Vodní svět, kde návštěvníci naleznou vnitřní i venkovní bazén. V moderním akvaparku evropského střihu nechybějí dva tobogány, trojskluzavka, dětské bazény a brouzdaliště. Kromě koupání si zde mohou lidé zahrát třeba minigolf, tenis a plážový volejbal nebo relaxovat v sauně, solné jeskyni či soláriu. Venkovní areál bude otevřený od června do srpna v závislosti na počasí.

Radost mají řidiči i děti

Kolínská radnice vylepšuje desítkami nákladných investic kromě historického centra i další lokality po městě. Loni to byla například velká proměna veřejného prostoru u gymnázia nebo vybudování víceúčelového hřiště v Zibohlavech.

„Podařilo se nám také výrazně navýšit kapacitu mateřinek; otevřeli jsme nové třídy ve školkách v Bezručově a Štítného ulici. Dále jsme například dokončili rekonstrukci obřadní síně na městském hřbitově, proběhla řada oprav v areálu zámku a obnovy se dočkal také mariánský sloup na Karlově náměstí. Z dopravních staveb pak byla jednoznačně nejdůležitější akcí oprava Nového mostu, který byl už několik let v havarijním stavu,“ popisuje starosta Kašpar.

Z letošních investic stojí kromě rekonstrukcí několika ulic a hřišť za zmínku kompletní obnova fasády Městského divadla, které se dočká i vkusného nočního nasvícení, příprava projektu parkovacího domu na zálabské straně nádraží nebo vybudování nové naučné stezky okolo rybníka Peklo.

Ze státního rozpočtu pak už od dubna prochází výměnou povrchu hlavní průtah Kolína a u Labe roste přístav pro lodní dopravu a malá plavidla.