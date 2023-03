Knih se loni prodalo méně

Žně knihkupci mívají tradičně na sklonku roku, tedy v čase okolo Vánoc. Tehdy se podle odborníků z branže rozhoduje i o tom, jaký bude jejich další rok. S napětím to očekávají i čtenáři.

Tak trochu s rozpaky hodnotí vydavatelé a další odborníci z knižního oboru konec roku 2022. Po dvou letech covidových restrikcí přišel očekávaný normální adventní prodejní čas.

Martin Vopěnka, Předseda SČKN. | foto: J. Stadler

„Nominálně se tržby ve srovnání s uplynulými lety udržely, ale protože knihy musely zdražit kvůli vstupům, prodalo se podstatně méně kusů. Neboli nakladatelé pociťují méně prodaných výtisků, což je pro ně opravdu nepříjemné,“ popsal aktuální situaci na trhu Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), zakladatel a majitel vydavatelství Práh. Pro rok 2023 by se nemělo zdražovat, což představuje dobrou zprávu pro čtenáře.

„Ceny nahoru nepůjdou, jejich vzrůst byl již zahrnut do dřívějšího zvyšování nákladů za materiál a energie. Například papír momentálně nahoru nepůjde, srovnává se cena za energie. Takže si myslím, že by se cena knih mohla pro příští měsíce stabilizovat,“ vysvětlil Martin Vopěnka. Ovšem má to háček.

Proti proudu

„Jde o to, zda ceny nerozhodí státní legislativa zvýšením DPH na knihy, o níž se uvažuje. Naše priorita je zabránit tomu,“ varují oslovení knihkupci a nakladatelé.

Vládní zásah by šel podle expertů opačným směrem, než jakým se ubírá Evropa. Evropská unie totiž nedávno umožnila všem členským zemím zavést až nulovou sazbu DPH na knihy a v posledních letech navíc DPH na knihy dlouhodobě klesá. Naposledy snížilo sazbu Bulharsko. S nově plánovanou sazbou DPH by se český knižní trh ocitl pod nejvyšším zdaněním v celé Evropské unii a s jasnými a negativními důsledky. Knihy by se staly méně dostupnými.

„To by se promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí, do horší dostupnosti naučných a odborných publikací a do nižší nabídky knižních titulů obecně. To by mělo za následek i snížení konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Celkově by nás tento krok degradoval na zemi, která si neváží vzdělanosti a kultury,“ upozornili zástupci SČKN.

Co se vkusu čtenářů týče, ten se ani v době probíhající války a krize valně nemění a do edičních plánů nakladatelství výrazně nezasahuje. Vkus čtenářů se podle mého názoru, pokud mohu posoudit, v posledních měsících nezměnil,“ sdělil Martin Vopěnka. V oblibě jsou podle oslovených knihkupců a nakladatelů detektivky i historické romány, avšak nejen ty.

„Oproti dřívějšku pozorujeme větší zájem o cizojazyčnou literaturu, významně jsme také rozšířili nabídku neknižního zboží i celkový počet titulů výrazně narostl. Naši knihkupci tak musí mít přehled o větším množství zboží, a jsou proto mnohem lépe vyškolení. Co se nemění, je velké množství knihomolů, kteří k nám pravidelně chodí pro novinky,“ uvedla Barbora Hrubá, mluvčí společnosti Euromedia Group, do níž dnes patří síť knihkupectví Luxor.

Knihkupci již aktuálně také znají TOP 10 knih z uplynulého roku. Nejprodávanější publikací se v roce 2022 se stala Bílá voda Kateřiny Tučkové, vydaná nakladatelstvím Host. Jde o příběh pusté vesnice skryté ve stínu pohraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy poutníků. Na druhé příčce se umístil Šikmý kostel Karin Lednické z vydavatelství Bílá vrána, jež je románovou kroniku ztraceného města. A na třetí příčce skončilo Heřmánkové údolí Hany Marie Körnerové, strhující příběh ženy, které osud původně rozdal horší karty než jiným. Dílo vydalo nakladatelství MOBA.

Proměněná struktura

Podle poslední Zprávy o českém knižním trhu 2021/2022, kterou vydává SČNK, v Česku v roce 2022 do listopadu vyšlo 13 800 titulů. Tento počet ale v kompletní statistice ještě vzroste.

Za rok 2021 se jedná o 14 200 položek. Struktura růstu se oproti předchozím letům proměnila. Zatímco středně velké subjekty hlásí oproti roku 2020 spíše lehký nárůst počtu vydaných titulů, u produkce tří vůdčích vydavatelských skupin došlo k mírnému poklesu. Jedná se o Albatros Media, která ke svým patnácti značkám přidala nově Mladou frontu, firmu Euromedia Group s jejími jedenácti značkami a firmu Grada Publishing s pěti nakladatelskými značkami.

Znalci z knižní branže uvádějí, že zatím nelze říci, kdo bude na tomto trhu nejvíce ohrožen a zda je třeba riziko, že z metropole zmizí některé prodejny. Zrychluje se trend uzavírání nezávislých knihkupectví, který je způsoben silnou konkurencí obchodů online, stárnutím majitelů knihkupectví a jejich odchodem do důchodu a v neposlední řadě také rychle se zhoršující ekonomickou situací. Úplně nejhůře na tom podle znalců z této branže bývají malé obchody se dvěma prodavači, a to spíše v malých městech.

Také trh s knihami a periodickým tiskem v posledních letech formuje další postup digitalizace a tradičně rozvoj internetu.

„Zatímco čtení zpráv a článků přes internet je v české populaci značně rozšířené a zvýšená obliba četby zpravodajských serverů může do budoucna znamenat určitou hrozbu pro budoucnost tisku, digitální audioknihy a e-knihy, soudě dle současného postavení na trhu, nejsou zatím příliš velkým konkurentem tištěným knihám,“ uvádí analýza nazvaná Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor, vypracovaná specialisty Českého statistického úřadu (ČSÚ). Za položku „Noviny, knihy, papírenské zboží“ domácnost podle analýzy ČSÚ průměrně vydala 1 435 korun za rok. Pro srovnání v kolonce „Alkoholické nápoje“ podle tohoto zdroje vydání dosáhla 3 584 korunu tabáku 2 097 korun.

Pražané a e-knihy

Čtenáři zatím nedají dopustit na klasickou papírovou „bichli“. „Elektronické knihy nejsou dosud plnou alternativou k těm tištěným,“ objasnil Martin Vopěnka. Nicméně také tyto návyky se mění a prodej e-knih roste. Mimo jiné kvůli ceně. Průměrná prodejní cena e-knihy se roku 2021 pohybovala u beletrie okolo 68 procent ceny tištěné knihy. Průměrná cena elektronických učebnic a odborné literatury byla obvykle o 15 procent nižší oproti tištěné knize. Celkový prodej e-knih podle zmíněné výroční zprávy SČNK nadále rostl, a to rychleji než prodej fyzických knih. Meziroční růst oproti předchozímu roku ale zpomalil z 35 procent na 15 procent.

Nejprodávanějším žánrem u e-knih jsou segmenty „česká a světová beletrie“, „detektivky a napětí“, následuje „sci-fi a fantasy“. Z naučné literatury byl největší zájem o e-knihy o osobním rozvoji. Donedávna platilo, že elektronické knihy jsou především mužskou doménou, to však uplynulý rok změnil. Podíl žen-čtenářek v uplynulém roce na 53 procent.

Rozdílný zájem o tento typ četby se výrazně liší podle krajů. Pro prodej e-knih je určující Praha s 32 procenty prodaných kusů, následovaná Středočeským krajem s 18 procenty. Na třetí pozici se umístil Jihomoravský kraj s 10procentním prodejem. To se podobá studiím o užívání chytrých technologií domácnostmi. I tam zpravidla tyto tři regiony dominují. Tradičně se e-knihy nejvíce prodávaly v listopadu a prosinci, což je podobné jako u klasických publikací, kromě toho také v březnu.

Stoupající zájem je znát též na výpůjčkách e-knih. Do projektu výpůjček e-knih v knihovnách od společnosti Palmknihy se podle citované analýzy SČNK zapojilo 230 knihoven, které rozšířily nabídku již na 11 400 titulů. Zájem o tuto službu mezi čtenáři knihoven meziročně vzrostl o 28 procent. V elektronické podobě byla k dispozici převážná většina nejprodávanějších titulů, což dokládají podle knihkupců a nakladatelů i žebříčky nejprodávanějších e-knih a tištěných knih, které byly z větší části podobné.

Dalším dobovým trendem, oblíbeném mezi zájemci o literaturu, jsou audioknihy. I přes přetrvávající nelehkou situaci v roce 2021 vykázal trh audioknih a mluveného slova meziroční nárůst více než 12 procent oproti roku 2020. Data za loňský rok ještě nejsou k dispozici.

Významnou většinu na trhu zaujímá ve sféře audioknih sedm vydavatelů, jejichž celkový podíl přesahuje 90 procent. Největším vydavatelem podle SČNK bylo vydavatelství OneHotBook s 16,58 procenta. To následuje společnost Tympanum s 15,05 procenta a třetí místo zaujímá firma Audiotéka, 13,9 procenta. Jen těsně za ní se umístil Radioservis s 13,61 procenta.