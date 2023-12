Kostel se stal nahrávacím studiem, výsledkem je česko-italská spolupráce

Nářek matky nad ztrátou syna zjemnili svými hlasy a obestřeli až bolestnou harmonií tenorista Martin Prokeš a barytonista Marek Šulc. Nová verze díla Stabat Mater, které pro pěvecké duo Kchun a violoncello Eduarda Šístka upravil soudobý italský skladatel Marco Rosano, vyšla na CD a streamovacích platformách.

Latinský text Stabat Mater, který zachycuje utrpení Panny Marie pod Kristovým křížem, původně zhudebnil turínský rodák Marco Rosano v roce 2004 pro věhlasného kontratenoristu Andrease Scholla, který s ním od té doby vystupoval po celém světě.

Rosanovu hudbu si zamiloval i pražský taneční soubor Dekkadancers, který k ní stvořil přiléhavou choreografii, s níž před dvěma lety vystoupil na festivalu Lípa Musica na Českolipsku. Vystoupení tenkrát přihlížel i Marco Rosano.

„Při dvou tanečních představeních v rámci festivalu jsme měli vzácnou příležitost se osobně se skladatelem setkat. A právě v té chvíli jsem našel odvahu vyslovit své přání – upravit tuto skladbu pro naše duo Kchun,“ vzpomíná ředitel festivalu a současně producent nahrávky Martin Prokeš. Jeho žádost skladatel, který má na svém kontě filmovou, reklamní, elektronickou, ale i klasickou hudbu, vyslyšel.

„Nadšeně jsem odpověděl, že pro ně vytvořím novou verzi. Původně jsem napsal Stabat Mater pro kontratenor a orchestr, ale od začátku jsem přemýšlel o napsání druhého hlasu. A přepsání partitury orchestru pro violoncello mi připadalo jako úžasná výzva,“ vypráví Rosano. Také úpravu skladby pro violoncellistu Eduarda Šístka, kterého považuje za výjimečného hráče, si užíval.

Zkoušky v klášteře, natáčení v kostele

Poté, co novou partituru dokončil, mu duo Kchun se Šístkem pomohli hudbu přizpůsobit svým hlasům a violoncellu. „Věřil jsem jejich interpretaci, takže měli hodně volnosti,“ svěřuje skladatel. Vzájemná spolupráce byla prý pohodová a z konečného výsledku měl velkou radost. Během covidu se pak čeští umělci uzavřeli v prostorách hejnického kláštera a začali Stabat Mater zkoušet.

„Zachovali původního ducha hudby a dodali jí krásný duchovní, ryzí a meditativní rozměr,“ pochvaluje si Rosano, který by pro ně rád složil i další hudbu, přestože zatím o konkrétních projektech nemluvili. „Jsou to skvělí umělci a zbožňuji to, jakým způsobem interpretovali můj nový Stabat Mater,“ přiznává italský skladatel. Stejně tak chce pokračovat na své cestě i s Dekkadancers. „Jsou to fantastičtí umělci a úžasní lidé,“ míní.

Album Stabat Mater, jejž vydal spolek pro duchovní kulturu Arbor, stojí 250 korun. Posluchači si ho mohou za sníženou cenu objednat také v digitální podobě bez fyzických nosičů přes web Supraphonu. Nadto je i na českých a zahraničních streamovacích platformách. Album vznikalo letos na jaře v kostele svatého Petra a Pavla v Prysku.

„S velkou pokorou a rozechvěním bychom vás rádi pozvali k poslechu naší nové nahrávky s upřímným přáním, aby vám tato hudba přinesla stejnou míru naplnění, jakou přináší nám během interpretace,“ uzavírá Prokeš, jeden ze dvou zakladatelů dua Kchun, jehož vznik se datuje rokem 2016. Ve svých autorských projektech kombinuje starou i soudobou hudbu, nebrání se ani spolupráci s vizuálními umělci.

S hudebně-tanečním souborem Dekkadancers, jenž sestává ze špičkových tanečníků evropských baletních scén a který transformuje Rosanovy tóny do fyzické podoby, vystoupí duo Kchun s Eduardem Šístkem na konci března 2024 v divadlech v Děčíně a Liberci.