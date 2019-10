U chalupy v Prysku, kde Chramostová strávila roky, vzniklo pietní místo

„Pamatuji si je, když jsem byl ještě malý kluk a s maminkou jsem nosil noviny. Jednou za nimi přijel i Venda Havel,“ vzpomínal na herečku a jejího muže jeden z obyvatel Prysku.



Přitakává mu muž v modré bundě, který bydlí hned vedle Chramostové. „Sedm let jsem se jim staral o chalupu. Byli úplně skvělí! Pili jsme spolu víno a whisku.“

Na oba manžele s úctou vzpomíná i starosta Prysku Jan Sviták. „Občas jsem je navštívil. Byli nabití zkušenostmi a vědomostmi. Měli neskutečný přehled a nadhled nad tím, co se dělo. Bylo to, jako když se člověk baví s třicátníky, i když už na tom už nebyli zdravotně dobře,“ říká Sviták. Ten je rád, že se Prysku, který v roce 2016 získal titul Vesnice roku Libereckého kraje, podařilo Chramostovou vtáhnout do divadelního života poté, co zde vznikl divadelní spolek.

„Křtila nám knížku o Prysku, kterou jsme vydávali před dvěma lety. Byla na slavnostní premiéře při otevření skalního divadla,“ vzpomíná starosta a přibližuje, že se po revoluci podílela například na záchraně místního kostela svatého Petra a Pavla.

Podle Svitáka žila dvojice v Prysku zhruba od šedesátých let. „Stáhli se sem z Prahy natrvalo. Před rokem 1989 to ale i u nás měli složité. Někteří lidé byli kvůli tomu, jak se k nim postavil režim, ostražití. Do smrti Stanislava Miloty (kameraman, který točil například Herzova Spalovače mrtvol, pozn. ed.) tady pak byli jenom přes léto a na zimu odjížděli. Ale po jeho smrti se Chramostová vrátila do Prahy, protože už na tom nebyla zdravotně nejlépe. Měli jsme se setkat na začátku léta, ale už jsme to nestihli,“ říká starosta, který by rád uspořádal vzpomínkovou akci.

„Musíme ještě popřemýšlet nad tím, jak to udělat. Protože jak byli svérázní, o tyhle věci moc nestáli.

Vlasta Chramostová byla velká osobnost a těžko někdo takový v Prysku ještě někdy bude,“ dodává starosta.