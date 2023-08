Vandal domaloval svastiku na umělecké dílo. Nepřekvapilo mě to, říká galerista

Vandal domaloval svastiky, tedy kříž se zalomenými rameny, na díla Moon Gallery v dolním centru Liberce. Nakreslená svastika je levotočivá, oproti tomu nacistický hákový kříž je pravotočivý.

„Trošku se s tím dalo počítat, ale to neznamená, že s tím souhlasím,“ naznačuje zakladatel galerie Roman Dobeš. Jeho slova rozvádí autor výstavy, sochař, sklář a pedagog Pavel Karous.

„V tomto díle jsem reagoval na katastrofickou sociální a hospodářskou situaci v Česku, která mě trápí. Z minulosti víme, kam takové hluboké a neřešené hospodářské krize vedou. Navíc současná vláda dělá jednu ekonomickou a politickou chybu za druhou a svojí politikou škrtů, nakládáním největší zátěže na ty nejslabší a prohlubováním inflace opakuje chyby Výmarské republiky. Svoji dočasnou intervenci, která nabízí divákovi vizuální a intelektuální hru, jsem nazval IQ test, ale mohla by se klidně jmenovat Všechny cesty vedou k fašismu,“ vysvětluje Karous.

Galerie poskytuje umělcům dvě výstavní plochy. Jedna z nich je venkovní, druhá se nachází v baru Stereo. Vandal poničil venkovní i vnitřní instalaci, svastiky domaloval nejspíš fixem nebo propiskou.

„Koncepce galerie je velmi jednoduchá a milá. Téměř každý úplněk je zde uspořádána vernisáž výstavy na dvou vybraných plochách 2 x 2 metry. Realizace se musí vejít do rozpočtu dva tisíc korun. Je to taková partyzánská výtvarná disciplína,“ přibližuje Karous.

„Hákové kříže na zdi ve veřejném prostoru nemalujeme“

I on je přesvědčen, že se autor svastik pokoušel zamyslet nad jeho kvízem. „Zdá se, že někdo chtěl projít IQ testem a pochopil, co v posledním políčku chybí. Bohužel ale neprošel, protože součástí inteligence je i to, že hákové kříže na zdi ve veřejném prostoru nemalujeme. Ano, já jsem k tomu dal popud, ale aby se lidé zamysleli nad obavami, kam současná hospodářská situace, stejně jako v minulosti, spěje,“ zamýšlí se umělec.

Podle něj mělo jít jen o mentální úkon. „Proto jsem také na prázdné místo nakreslil otazník, aby se tam nedalo kreslit. Ve smyslu: Budoucnost je nejistá, ale červení už vědí.“

Podle provozovatele galerie to není poprvé, kdy vandalové poničili některý z exponátů. Na policii se však obracet nebude, neboť místo nestřeží kamery a případné shánění důkazů by tak bylo složité. A to i z důvodu, že se galerie nachází ve čtvrti, kde je několik barů a bujarý noční život. „Odstranění malůvek budu řešit s autorem děl,“ dodává Dobeš.