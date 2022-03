Před půlstoletím tu otvíral výstavní síň, teď se Sudek do Liberce vrátil

Naposledy mohli návštěvníci spatřit jeho osobité fotografie před čtyřmi lety v Oblastní galerii Liberec, kde byla součástí výstavního projektu Sudek, Funke, Drtikol... Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF. Samostatnou výstavu v Liberci měl Josef Sudek naposledy v 60. letech.

„Kromě toho měl především v závěru života vazby na Liberec, například při založení legendární Malé výstavní síně v Liberci, jejímuž otevření byl v roce 1975 přítomen, a kde pronesl památný proslov,“ vysvětluje kurátor Luděk Lukuvka, proč se muzeum rozhodlo výstavu uspořádat.

Ukazuje přitom na pětici fotografií, které má muzeum ve svém Kabinetu fotografie. Další snímky pochází opět ze sbírky PPF Art.

Výstava v Severočeském muzeu, nazvaná Sen o zahradě, připomíná nejslavnější období Sudkovy tvorby od 40. až do 70. let minulého století, kdy se věnoval zátiším, sérii fotografií ze zahrady architekta Otto Rothmayera, a kdy tvořil mimo jiné cyklus Okno mého ateliéru.

„Ceněná zátiší i skrumáže předmětů z cyklu Labyrint jsou také svým způsobem poetické malé zahrady předmětů, a tak se na výstavě mohou diváci těšit na osobitou a neopakovatelnou atmosféru černobílých kontaktních fotografií, které Josefa Sudka proslavily po celém světě,“ představuje kurátor.

„Využíval anachronické metody na tvorbu současného díla. Působí jako by bylo z dvacátých let, ale přitom jsou ze sedmdesátých let,“ pokračuje Lukuvka.

Podle něj chodil Sudek fotit například večer, kdy si zahradu nasvěcoval, využíval mlhu a podvečerní světlo. „Používal speciální historický fotoaparát,“ dodává Lukuvka.

Výstava představí i menší formáty

V muzeu jsou vystaveny i menší formáty „privatissim“, fotografií, které Sudek využíval jako „poznámky“ ke své pozdější tvorbě. „Byly pro něj důležité, protože si na nich rozpracoval nějaký motiv, kterému se buď pak věnoval, nebo ho nechal být. Je to méně známá část jeho tvorby, přestože pro něj byla velmi důležitá,“ dodává kurátor.

Severočeské muzeum by chtělo v prezentaci významných českých fotografů pokračovat pravidelně i do budoucna. „Počítáme, že by mohla být každé dva roky,“ komentuje Lukuvka s tím, že dál chtějí spolupracovat s PPF Art, která je největší soukromou sbírkou české i slovenské fotografie u nás.

Fotografie Josefa Sudka tvoří od roku 2000 její jádro, kolem kterého časem přibyly další akvizice významných Sudkových současníků i následovníků. Výstava Sen o zahradě potrvá v Severočeskému muzeu do 29. května.