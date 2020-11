VIDEO: Řidiči marně vysvětlovali seniorovi, že jede v protisměru

Sedmasedmdesátiletý řidič vjel do protisměru 18. srpna. Policie o události informovala až dnes. Muž jel ve špatném pruhu od Paceřic na Turnov. Situaci natočila kamera jednoho z protijedoucích aut.

„Po chybném nájezdu na rychlostní silnici u Paceřic dva řidiči muže zastavili a upozornili ho, že se dostal do protisměru, odkud musí vycouvat. On ale nepochopitelně jejich vozidla objel a pak pokračoval v jízdě protisměrem do doby, než mu v Ohrazenicích jeden řidič pomohl přejet do správného jízdního pruhu. To se podařilo díky tomu, že v tomto místě nejsou svodidla,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Senior jel nejistě i potom, co opustil protisměr

V průběhu jízdy protisměrem senior ohrozil nejméně třináct aut, lidé z devíti z nich upozornili policii.



„Policisté ho dojeli až poté, co už sjel z rychlostní silnice a měl namířeno do Turnova. Poznali ho nejen podle typu a barvy auta, ale především podle velmi nejistého stylu jízdy. Jeho hyundai se pohyboval po prostředku komunikace mezi dvěma jízdními pruhy nápadně pomalou jízdou a problémy dělalo v Turnově řidiči i zaparkování,“ zmínila mluvčí.

Na místě provedená dechová zkouška ukázala, že muž není pod vlivem alkoholu.

„Policistům se svěřil s tím, že si s kamarádem vyjeli na slavnostní oběd do Vlastibořic, odkud se pak vraceli přes Sychrov na rychlostní silnici do Turnova, na kterou najížděli u autobazaru v Paceřicích,“ uvedla Baláková.

Do protisměru se řidič dostal z nepozornosti, což prý pochopil až ve chvíli, kdy na něj ostatní auta troubila a blikala.

„Bez pomoci muže, který ho v Ohrazenicích jistil při otáčení do správného jízdního pruhu, by jeho další jízda mohla mít fatální následky,“ dodala mluvčí.

Za přečin obecného ohrožení z nedbalosti muži nyní hrozí odnětí svobody od šesti měsíců do pěti let.