Historický zápas: stolní tenisté Liberce hrají doma o finále

„Když se to povedlo jednou, tak by se to klidně mohlo podařit znovu. Ale zase se musí všechno sejít až nad očekávání, protože Havlíčkův Brod je v té sérii opravdu obrovským favoritem,“ tvrdí Marek Klásek, kouč Liberce. „Každopádně výhoda je na naší straně, vedeme 1:0, máme mečbol a hrajeme doma. Očekáváme plnou halu a diváci nás poženou.“

Liberečtí skončili po základní části šestí, ale ve čtvrtfinále nečekaně skolili třetí Havířov a teď jsou v prostředí českého stolního tenisu jen krok od prvotřídní senzace. „Hráči Havlíčkova Brodu si v prvním utkání možná mysleli, že to pro ně bude jeden z mnoha zápasů, který zvládnou vítězně, protože jsme vypadali jako snadná kořist,“ řekl Klásek. „Proto v naší hale už určitě nepodcení ani balon, ale pro nás jde o jedinečnou šanci a musíme tomu jít opět naproti dokonalým výkonem všech. Už postup přes čtvrtfinále byl parádním úspěchem a takový zápas, jaký nás čeká teď doma, se opravdu nehraje jen tak, je to senzace. Většina klubů ho nezažije nikdy. Naši fanoušci se proto mají na co těšit a my se jim odvděčíme dobrým výkonem, ať to dopadne jakkoliv.“

Na straně loňského šampiona jsou mistři republiky a reprezentanti Širuček a Tregler, za Liberec se budou rvát stálice Seibert a Beneš, třetím do party zřejmě opět bude „outsider“ Balog, který v Havlíčkově Brodě domácí šokoval fantastickým výkonem a výhrou nad favorizovaným Reitšpiesem položil základ k triumfu. „Oni mají tři špičkové hráče, je to jako hrát proti české reprezentaci, ale budeme bojovat. Když použiji atletickou terminologii, tak to semifinále je jako běh na sto metrů. Měli jsme skvělý start z bloků, ale teď nás čeká těžká prostřední pasáž a pak finiš. Doufám, že nás favorit v cíli nedoběhne,“ přeje si trenér Klásek.

Atraktivní a historický duel začne v hale ve Sport Centru v Pavlovicích dnes v 18.00, divácká kapacita bude nejspíš totálně vyčerpána, informace jsou na Facebooku SKST Liberec. Kdo se do hlediště nedostane, může semifinálovou bitvu sledovat na stanicích Arena Sport1, ČT sport Plus či na portálu ping-pong.tv.