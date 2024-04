Libereckou stavbu centra medicíny za 3,8 miliardy provázejí řízené výbuchy

Sotva sto metrů od zdí Krajské nemocnice v Liberci mají napilno bagry, jeřáby a další stroje na zemní práce. V rozsáhlé stavební jámě pomalu vyrůstá areál Centra urgentní medicíny (CUM). Jeho výstavbu, na níž se momentálně podílí zhruba osmdesát lidí, i nadále provázejí řízené výbuchy. Dosud se na stavbě vytěžilo asi 40 tisíc kubíků horniny, z toho necelých pět tisíc kubíků skály, kterou bylo třeba předtím rozrušit pomocí trhavin.

„Od tónu, který zazní, bude do tří minut proveden odstřel. Jsou to odstřely malého rozsahu – v souvislosti s Husovou ulicí, inženýrskými sítěmi, které tam jsou, i kvůli okolní zástavbě. Zbytek areálu monitorujeme měřicím zařízením, aby věci kolem operačních sálů byly monitorované a neohrozily nemocnici,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí ze společnosti Syner Ondřej Jandejsek.

Určení pracovníci vykazují z chodníku, který bezprostředně sousedí s oplocením jámy, všechny chodce. Jakmile je volný, pomocí vysílaček si dávají vzájemný signál. Hned poté odpaluje střelmistr umístěné nálože. Ozývá se lehké žďuchnutí, zvedá se mrak prachu.

Další kus skály ustoupil nejmodernějšímu zdravotnickému zařízení v kraji za 3,8 miliardy korun, které od loňského dubna staví sdružení firem Syner, Metrostav DIZ a Geosan Group.

„Rozsah odstřelu přesně dimenzuje znalec – co do hmotnosti, tak do počtu náloží. Takže vliv seismicity na okolní objekty je opravdu minimální. Bezpečnost okolí je na vysoké úrovni,“ uklidnil vedoucí projektu CUM Petr Šmakal, podle nějž jen málokdo z okolí zpozoroval, že se ve stavební jámě střílí.

Z měřicích zařízení, která zaznamenávají průběh stavby, je podle něj zřejmé, že koordinované exploze negativně nepůsobí ani na konstrukci heliportu. Jeho provoz má nyní ale svá specifika. Aby vrtulníky mohly bezpečně létat a nezkřížily jim dráhu stavební jeřáby, má jejich činnost na starosti speciální koordinátor.

„Ten vzájemně jeřáby koordinuje, aby se nepotkaly a nestalo se nějaké neštěstí. Koordinátor je napojený na dispečink letecké záchranné služby. Při vzletu vrtulníku dostává avízo na to, abychom práce, zejména na jeřábu číslo dva, přerušili do doby příletu vrtulníku na heliport,“ přiblížil Jandejsek. Ke dvěma stávajícím jeřábům se za pár týdnů připojí ještě třetí.

Dokončení centra v roce 2026

Kromě havarijního stavu kanalizace v Kristiánově ulici, kterou sdružení muselo neočekávaně řešit, a neustávajícího boje s horninou se daří podle Šmakala dodržovat harmonogram. „Myslím, že jsme v některých částech stavby napřed, v jiných částech je to horší,“ poznamenal s tím, že dokončení centra by se mělo stihnout do druhé poloviny roku 2026.

Téměř hotová je stavební jáma pro parkovací dům a energo centrum, a to včetně části základů. Stále se pracuje na přeložkách inženýrských sítí i na stavební jámě pro budoucí CUM. Přímo pod heliportem vzniká výkop pro energo kanál, který bude klíčový pro vedení sítí z nového energo centra do areálu nemocnice.

Šestipatrový nemocniční pavilon bude disponovat nízkoprahovým urgentním příjmem, operačními sály, laboratořemi i lůžkovou částí, která nabídne 120 lůžek. Nový parkovací dům pojme 330 aut, zatímco energetické centrum bude fungovat jako srdce celého areálu.

Na financování CUM se podílejí kromě Libereckého kraje i města Liberec, Frýdlant a Turnov.