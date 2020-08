Senior jel po průtahu Varů v protisměru, usvědčila jej kamera v jiném autě

Událost se stala 14. července. Před čtvrtou hodinou odpoledne volal na linku 158 muž, který oznámil, že po průtahu v Karlových Varech směrem od Chebu jede v protisměru stříbrné auto značky Škoda.



„Operační důstojník přijal veškerá opatření a na místo vyjely policejní hlídky. V protisměru však nebylo vypátráno žádné vozidlo,“ uvedla krajská policejní mluvčí Eva Valtová.

Řidiče však mezitím natočila kamera v autě jiného šoféra, který záznam poté poskytl policii. Podle toho policisté zjistili, kdo se do svízelné situace na průtahu tehdy dostal.

Senior jel v autě sám. U výslechu pak řekl, že chtěl jet ze Staré Role směrem na Cheb, ale u Kauflandu najel do špatného směru. Uvědomil si to až ve chvíli, kdy na něj začalo intenzivně blikat protijedoucí auto. Ihned zpomalil a držel se při pravém okraji silnice. Poté, co muž takto ujel zhruba dva kilometry, mu jeden z protijedoucích řidičů umožnil otočit se do správného směru.

Podle policistů to však není správný způsob, jak situaci řešit. „V takovém případě se nemá řidič pokoušet sám otáčet. Tento manévr trvá dlouhé vteřiny, ve kterých může přijet další vozidlo. Ideální je zastavit u krajnice, zapnout výstražná světla, obléci si reflexní vestu a vzdálit se od vozidla na bezpečné místo. A hlavně hned zavolat policii,“ radí Valtová.

Pro třiaosmdesátiletého muže bude mít celá situace dohru u přestupkové komise. „Policisté s mužem sepsali oznámení o přestupku, které následně předali příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ doplnila mluvčí.