Oprava Lidových sadů v Liberci se pozdrží, vysoutěžená stavební firma má potíže

Společnost Brex, která vysoutěžila zakázku v hodnotě 174 milionů korun na rekonstrukci Lidových sadů, na poslední chvíli odstoupila. Přitom práce měly začít už květnu. Kraj tak bude muset sehnat jiného dodavatele, který provede generální rekonstrukci významného kulturního centra, což může přinést nejen zpoždění celé akce, ale pravděpodobně bude zakázka dražší.

Podle hejtmana Martina Půty se do soutěže na zakázku rekonstrukce Lidových sadů přihlásilo celkem sedm firem a kraj osloví druhého v pořadí. Hejtman uvedl, že cenové rozdíly mezi uchazeči o zakázku nebyly velké.

„Pokud by firma smlouvu podepsala, a pak odstoupila, projekt by tím skončil, takhle vybereme jiného dodavatele a snad to stihneme,“ doplnil Půta. Akce je financovaná z dotací a vedení kraje má obavu, že v případě nedodržení termínu, což je září příštího roku, by musel celou akci zaplatit ze svého.

Aktuálně má společnost Brex pro Liberecký kraj rozjetých několik projektů v celkové hodnotě 254 milionů korun. „Je to například Centrum odborného vzdělávání při Střední zdravotnické škole v Turnově či stavba v rámci projektu transformace pobytového zařízení Služeb sociální péče Tereza v Benešově u Semil. Jediným odstoupením od projektu/zakázky je prozatím rekonstrukce Kulturního centra Lidové sady v Liberci. Rada kraje bude 7. května 2024 vybírat nového dodavatele, k podpisu a následnému odstoupení od smlouvy nedošlo, tudíž by se mělo vše stihnout dle původních termínů,“ sdělil mluvčí kraje Filip Trdla.

Změny na opravě přehrady

V souvislosti s firmou Brex se určité nečekané změny vyskytly s rekonstrukcí přehrady Harcov v Liberci.

„Informaci máme pouze zprostředkovaně, ale firma Brex minulý týden ze stavby stáhla všechny své pracovníky. Smlouva na realizaci stavby VD Harcov je uzavřena se sdružením firem Gardenline a Yucon CZ a Brex je v pozici subdodavatele. Předpokládáme, že náš smluvní partner učiní všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení rekonstrukce,“ řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

MF DNES kontaktovala jednatele Brexu, Ivo Vrbku, se žádosti o vyjádření. Na dotaz, proč na poslední chvíli odstoupil od projektu na rekonstrukci Lidových sadů, v SMS zprávě odpověděl. „Ve vazbě na kapacitní možnosti firmy,“ sdělil stroze Vrbka a v další zprávě se omluvil, že má jednání. Na možnost odpovědět mailem ale do uzávěrky vydání jednatel Brexu nereflektoval.

Že situace může být mnohem vážnější, potvrdili redakci hned tři na sobě nezávislé, ale důvěryhodné zdroje. Shodují se v jediném a sice, že firma může mít vážné potíže.

Lidové sady jsou pro obyvatele Liberce srdcovou záležitostí a podle náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květy Vinklátové se do objektu rozhodně vyplatí investovat, což dokládá vysokou návštěvností.

„V loňském roce se v Lidových sadech konalo 240 pořadů, na které se přišlo podívat dvacet pět tisíc lidí. Dalších 100 akcí bylo v pronájmu s návštěvností dvaceti tisíc lidí,“ vysvětlila před časem Vinklátová, proč je důležité modernizovat a rekonstruovat budovu, která úpravami prošla naposled v osmdesátých letech minulého století.

„Jaký bude osud stavebních zakázek firmy Brex v kraji skutečně nevím. Nezbývá, než čekat. Mohu vám potvrdit, že sledujeme insolvenční rejstřík,“ dodal jeden ze zdrojů pro MF DNES.