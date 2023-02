Řidič nechtěl platit za parkování. Odvalil kameny a odjel po chodníku

Šofér ve starším červeném BMW hledal cestu z parkoviště Lidlu v Purkyňově ulici minulý pátek dopoledne.

„Řidič chtěl opustit placené parkoviště, které je opatřeno závorami. Předpokládáme, že by musel něco zaplatit, byť nevíme, kdy tam přijel,“ říká mluvčí českolipské městské policie Eva Vlastníková.

Parkování u tamějšího Lidlu je zdarma pro dobu 90 minut. Každá další započatá hodina vyjde na sto korun.

Město Česká Lípa ☝️Sdílíme informaci od společnosti LIDL:

závorový systém u obchodu Lidl by měl být plně funkční od pondělí 28.9.

Připomínáme, že systém bude funkční v otevírací době prodejny. Zákazníci budou mít 90min. parkování zdarma, každá další započatá hodina bude za stovku. 73 12

Vůz stál na parkovišti nejspíš delší dobu. Podle záznamu bezpečnostní kamery bylo pod jeho místem sucho, zatímco prázdná parkovací místa byla mokrá.

Řidič zamířil do zadní části parkoviště, kudy vede chodník, který před auty blokují dva kameny. „Je to cesta pro pěší. Auta tam nemají co dělat,“ doplňuje mluvčí.

Muž kameny odvalil, opatrně svým nízkým vozem najel na chodník a z něj se pak nepojil na ulici Sluneční, po které svižně odjel. Zda se řidiče podařilo dopadnout, nechtěla mluvčí říct.

Muž se dopustil přestupku, za který mu hrozí pokuta dva tisíce korun. Zároveň nezaplatil částku za parkování.