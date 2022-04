Chodily sem generace Liberečanů, teď restaurace U Severů navždy zmizela

Někdo na restauraci U Severů vzpomíná jako na obyčejnou hospůdku, jiný jako na zaplivaný podnik. Do hostince v ulici 5. května č. 350/52 chodívali lidé pro obědy, na „jedno“, pořádali tu třídní srazy. Teď všechny vzpomínky Liberečanů strhl bagr na jednu hromadu. Po atypicky umístěné budově, která se nedala v zástavbě přehlédnout, nezůstalo vůbec nic.



„Zrovna si říkáme, že to šlo rychle. Majitel to dokázal a nechal dům zdevastovat. Už z něj byla ruina, která dělala ostudu, ale dříve tu byla známá restaurace. Kdyby se udržovala, tak by ji zachránil, ale on to prostě nechal zchátrat,“ povzdechla si kolemjdoucí Hana Lábusová.

Dům poslední roky nikdo nevyužíval, zůstal napospas přírodním i lidským živlům. Postupně zarůstal, rozbitými okny sem zatékalo, nakonec si místo oblíbily pochybné existence. Nepořádku a incidentů přibývalo.

„To, že se staré nahrazuje novým, je naprosto normální proces. A jestli nechceme žít ve skanzenu, tak se musíme smířit s tím, že jako památky uchováme pouze opravdu významné budovy. A tahle ‚drobotina‘ se průběžně nahradí novou výstavbou,“ konstatoval Liberečan Tomáš Hůla.

Majitel parcely, kde stávala restaurace, i přilehlých pozemků se k otázkám redakce MF DNES nechtěl vyjádřit. „Odmítám se k tomu vyjadřovat. Vnímám to jako účelově vedenou kampaň,“ řekl Štěpán Hyk krátce.

Odkdy tu dům stojí?

Kdy přesně se dům U Severů, který místní znali také třeba pod názvem U Naděje, zapsal do historie města, není jasné. „Na mapě katastru z roku 1843 je zakreslený jako plánovaný. Lze tedy předpokládat, že vznikal následně kolem poloviny 19. století,“ zmínil Miloš Krčmář, ředitel Národního památkového ústavu (NPÚ) v Liberci. Za kulturní památku ale dům prohlášený nebyl.

„Památková péče ho jako samostatně význačný neshledala. V různorodé – a pro Liberec příznačné – stavební skrumáži spočívá hodnota lokality, kde se dům nachází,“ upřesnil Krčmář. Dům č. p. 350 byl podle něj dokladem nejstarší fáze zástavby této lokality.

Mluvčí města Jana Kodymová potvrdila, že majitel mohl hostinec U Severů strhnout na základě rozhodnutí velké památkové rady NPÚ. Novou tvář notoricky známého místa představil architekt Martin Hilpert.

„Nové pojetí prostoru vznikalo v diskuzi s památkáři, radou architektů i Kanceláří architektury města tak, aby se zachovalo urbanistické dědictví místa, a zároveň se udržitelně dostavěl a zakončil městský blok. Půdorysná stopa hostince U Severů bude otištěna v dlažbě malého náměstí se stromy, které rozšíří pěší zónu a vytvoří důstojný prostor před školou,“ informovala Jana Kodymová.

Co přesně dům nahradí?

Co přesně má v proluce stát, ale Martin Hilpert neprozradil. „Bez souhlasu majitele a investora to nechci komentovat,“ sdělil architekt. Podle Jiřího Janďourka z Kanceláře architektury města to budou dvě stavby. „Vyšší objekt naváže na blok ulice 5. května. A menší, blíž k zahradnímu městu, bude svým měřítkem odpovídat vilám,“ přiblížil Janďourek. Kdy přesně se začne stavět, ale neví.

Podle něj je investor, který řeší vlastní majetek a jeho rozvoj, plně v právu. Veřejný zájem v takovém případě hlídají orgány státní správy, zde také NPÚ a další.

„Nám předložil majitel dva projekty, jeden se týkal rekonstrukce původního objektu asi v roce 2019, ten jsme odmítli. Pak předložil radě architektů a Kanceláři architektury komplexní přestavbu území, kterou obě rady schválily. Zhodnotili jsme, že nový objekt přináší větší benefity pro rozvoj města. A že té lokalitě pomůže,“ shrnul Janďourek.

„Existuje několik vrstev starého Liberce a jedno z historických dělítek je regulace uliční sítě. Tento dům byl doklad Liberce před regulací, a tím byl cenný. Každá taková ‚chaloupka‘ mezi vilami a činžáky by nabývala na ceně. Je úplně jedno, co si kdo myslí a jak se mu to líbí, nebo nelíbí. Ve střední a západní Evropě by tomu domu stoupala historická cena tak jako tak,“ poznamenal na facebooku historik Severočeského muzea v Liberci Ivan Rous.

K jeho názoru se přiklonil i jeden ze zastupitelů města Jaromír Baxa: „Přál bych si, aby takové bezohledné bourání bylo v Liberci konečně poslední. Radnice by měla využívat všechny dostupné prvky, které má, aby majitelé nemohli nechat historické domy jen tak zchátrat.“