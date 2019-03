Milovníci železnice smutní, vyhořelé nádraží bylo historicky cenné

Plameny olizovaly střešní trámy a hustý kouř stoupal i nad nedalekou arénu, kde Bílí Tygři právě vyhráli nad Vítkovicemi. Zatímco fanoušci hokejistů se ten večer radovali, milovníci železnice smutní.

„Je to obrovská škoda, opravdu hrůza. Budova je zajímavá svým začleněním do historicky pozoruhodného souboru staveb původní Ústecko-teplické dráhy. V podstatě jde o podobné budovy, jako jsou nádraží v Horním Růžodole, Křižanech, Zdislavě, Rynolticích nebo v Jablonném v Podještědí či Mimoni,“ přibližuje dopravní specialista a železničář Jindřich Berounský a vysvětluje, proč cestující od Děčína či České Lípy opouštěli vlak z dnešního pohledu daleko od centra. „Tenkrát před velkou Česko-německou výstavou v roce 1906, než se dostalo nádraží do současných prostor, bylo zázemí v těchto místech. Jak dráhy postupně vznikaly, tak na sebe ne úplně navazovaly,“ říká dopravní expert.

Cihlová stavba jako nádraží už nesloužila desítky let. Podle bývalého přednosty libereckého nádraží Petra Hanuše ji České dráhy nedlouho po revoluci prodaly soukromé firmě z Ostravy.

„Romové kradli vodu a elektřinu.“

„Bydleli v tom pak Romové. Kradli nám vodu a dokonce měli z nějaké buňky natažený kabel a neoprávněně odebírali elektřinu,“ vzpomíná Hanuš.

Podle Daniela Mlčocha ze sboru krajských hasičů je firma v insolvenci a nekomunikuje. „Nebyli jsme schopni dohledat majitele ohledně výši škody. My jsme ji odhadli na milion korun, uchráněná hodnota pak činí půl milionu korun,“ míní Mlčoch.

Příčinu požáru nyní zkoumá policie. Ta na místo vyslala vyšetřovatele včetně psovoda se psy.