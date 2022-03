Kasteláni připravují památky na sezonu. Doufají, že se letos turisté vrátí

Značný úbytek návštěvníků kvůli covidu a výrazné zdražení energií i cen za zabezpečení objektů a jejich údržbu. S tím vším se musely potýkat poslední dvě sezony hrady a zámky v Libereckém kraji. Zatímco v roce 2019 bylo na prohlídkách 455 tisíc návštěvníků, vloni jich kvůli covidovým opatřením přišlo jen 308 tisíc.

„Jedinou výhodu měly hrady Trosky a Bezděz, kde si návštěvníci chodí sami venku a pokles návštěvníků tam proto nebyl tak značný jako u památek, kde jsou prohlídky v interiéru,“ komentuje Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy v Libereckém kraji.

Začátek letošní návštěvnické sezony zatím také příliš důvodů k optimismu neskýtá. „Inflace roste, do toho přišla válka na Ukrajině, řada lidí přehodnocuje priority. Nevíme, jak se to promítne na návštěvnosti hradů a zámků. Kvůli neustále stoupajícím nákladům jsme museli zdražit vstupné. Přesto doufáme, že to návštěvníky neodradí a přijdou se podívat, jaké novinky jsme pro ně letos připravili,“ přeje si Kadlec.

Zdražení vstupného nemá být nijak drastické. V průměru to je 10 až 30 korun podle konkrétní památky.

„Zdražení se navíc týká jen vstupenek pro dospělé. U dětí a studentů jdeme naopak cestou zlevňování, protože chceme tuto skupinu motivovat k návštěvám hradů a zámků. Děti do šesti let tak mají vstupné zdarma, mládež do 18 let zaplatí 40 procent ze základní ceny a studenti do 24 let pak 80 procent z ceny,“ uvedla mluvčí Územní památkové správy Lucie Bidlasová.

V Libereckém kraji je osm hradů a zámků, nejvíc novinek čeká na návštěvníky na Frýdlantě. Už předem avizovanou změnou je rozdělení prohlídkové trasy. Ta dosud trvala přes dvě hodiny, protože procházela jak hradní, tak zámeckou částí areálu. Pro řadu návštěvníků už to ale bylo úmorně dlouhé. Nově se okruh rozdělí na dva. Lidé si mohou vybrat, zda je zajímá víc hrad, nebo zámek, nebo obě části.

„Přesunuli jsme také dětskou prohlídku. Dosud probíhala na hradě, teď se přesune na zámek, a to i do prostor, které byly pro návštěvníky přístupné naposledy před 40 lety. Zavádíme také novou trasu Zbraně, zbroj a rytíři, která bude jen o víkendech a nabídne komentované prohlídky hradní zbrojnice s možností návštěvy hradní věže, která je jinak přístupná jen dvakrát do roka,“ láká kastelán Frýdlantu Jiří Holub.

Rytířská stezka i romantické ubytování

Turisté už nemusí na prohlídky čekat před zavřenou hradní branou, ale budou mít volný vstup na nádvoří. I ten, kdo nebude chtít do interiérů, si bude moci prohlédnout areál, rytířskou stezku nebo se rozhlédnout z Valdštejnské vyhlídky.

Pokladna se přesune z dřevěného stánku do bývalé restaurace Kaplanka před hradem, bude tam i prodejna suvenýrů. Frýdlant také rozšířil nabídku míst pro svatební obřady, a to jak v přízemí hradu, tak i venku u hradeb.

S nevšední nabídkou přichází letos zámek Zákupy. Pro milovníky romantiky připravil ubytování v zámecky vyzdobeném pokoji. „Ubytování na zámku jsme nabízeli už vloni, ale v pokoji vybaveném klasickým nábytkem, jak jsme zvyklí doma. Jenže lidé se těšili na zámecké prostředí, tak jsme sehnali odpovídající nábytek. Jen podotýkám, že předměty v pokoji nejsou kulturní památkou,“ uvedl kastelán Zákup Vladimír Tregl.

Sychrov částečně zakryje lešení

Ubytovaní mají možnost absolvovat i soukromou večerní prohlídku. Zákupy se letos dočkají i obnovy barokního krovu, stropů a střechy. „Ve druhém patře jsme také zavedli do lustrů na prohlídkové trase elektriku. Ta totiž na zámku není, při prohlídkách v zimě si tak svítíme baterkou. Díky opravě podlah na půdě jsme ale mohli elektroinstalaci natáhnout seshora,“ vysvětluje Tregl.

Nejnavštěvovanější zámek v kraji Sychrov se letos částečně zahalí do lešení. Pod ním se skryje celé východní křídlo včetně obou věží. Obnova střechy a krovů ale nebude mít vliv na prohlídkové trasy. „Vypisujeme také soutěž na nové litinové oplocení kolem zámeckého parku. Konečně se tam vrátí hroty, které z plotu po roce 1948 lidé ulamovali a odnášeli do sběrny,“ uvedl kastelán Miloš Kadlec.

Opravy probíhají také na Lemberku a Grabštejně, ani tam se ale návštěvníci nemusí bát, že kvůli tomu přijdou o prohlídky. Grabštejn navíc nabízí novou dětskou trasu Hraběcí poklad, ve vybraných termínech tam také proběhnou Kastelánské prohlídky, kdy si zájemci projdou hrad od sklepů až po půdu. Vrátí se i oblíbené noční prohlídky. Nevšední pohled do kraje pak nabízí z nově opravené umělé jeskyně v parku zámek Hrubý Rohozec.