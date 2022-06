Bez helmy by bylo po mně, vzpomíná cyklista na střet s traktorem na stezce

Mohl byste popsat, co se stalo?

Jel jsem z Kokořína na Českou Lípu a z ní jsem mířil do Cvikova. Z České Lípy mě mapy navedly na cyklostezku do Písečné, kde jsem nikdy předtím nebyl. Od paneláků v České Lípě jsem proto zamířil na východ na cyklostezku. Jelikož jsem to tam ale neznal a cyklostezka se za chvíli svažovala a zatáčela doprava, tak jsem jel opatrně, nějakých třicet kilometrů v hodině, a přibržďoval jsem. Potom se přede mnou otevřel rovný přehledný dojezd, na kterém jsem byl sám. Najednou přede mě vjel traktor. Ještě měl vepředu vidlice.

Mohl jste srážce zabránit?

Nebyla šance se vyhnout. Jsem i řidič a snažím se předvídat a být předvídatelný. A když se například snažím vycouvat někde do ulice a nevidím tam, tak to dělám postupně, abych dal případným autům šanci zastavit. Nebo si holt vezmu k ruce někoho, kdo mi ukáže, že můžu vyjet. Jenže traktorista tam byl sám a podle mě to risknul. Riskoval ovšem na můj účet, protože jemu se nic nestane. Kdyby tam zrovna jela skupinka cyklistů, tak by to byl hrozný masakr.

Jak přesně došlo k nárazu?

Nedokážu si přesně vybavit, jak to proběhlo. Byl to zlomek sekundy. On se vůbec nezastavil, plynule vjel na cyklostezku. Měl za sebou valník, takže vjel kolmo a přehradil mi cestu. Navíc vůbec nic nemohl vidět, protože tam bylo křoví a kabina byla hodně zasunutá. Ve chvíli, kdy by mě viděl, už by byl beztak celým „čumákem“ i s vidlicemi na cyklostezce. Vůbec mi nedal šanci.

Při nárazu se vám rozlomil rám kola. Čím si to vysvětlujete?

Nevím přesně, jak náraz proběhl. Možná do mě ještě trochu z boku ťukl, což by vysvětlovalo, že kolo skončilo v trávě a že na kolech nejsou osmičky. Nemohl jsem zabrzdit, navíc brzdy u kola nejsou tak účinné jako u auta s ABS. Je tedy možné, že jsem to na poslední chvíli trochu stočil. Byla to naprosto kritická situace, ve které mi šlo o život. Kdybych narazil do bloku motoru, tak jsem mrtvý.

Mohl jste traktor slyšet?

Neslyšel jsem ho vůbec, a to mám dobré uši. Kdyby byl slyšet, tak samozřejmě zpomalím. Ani jsem neměl sluchátka, jak jsem se někde dočetl. Nikdy bych si je nevzal! Potřebuji slyšet kolem sebe, například sanitku, být v kontaktu s okolím.

Jak vás ochránila helma?

Vždycky jezdím s helmou. Pravděpodobně mi zachránila život, do teď ji mám obtisknutou na čele, a to jsem měl pod ní šátek. Bez helmy by bylo po mně.

Celkem jste škodu vyčíslil na 50 tisíc korun. Co všechno je v tom započítáno?

Helma byla za asi tři a půl tisíc korun. Pak jsem měl dioptrické cyklobrýle, které mi také ruply. Kolo jsem koupil ve výprodeji za asi 40 tisíc korun, ale dneska bych ho za takové peníze už nesehnal, možná za 70 tisíc. Ale jsem hlavně rád, že jsem to přežil.

Nejen podle vybavení soudím, že to nebyla vaše první jízda a jste již zkušený cyklista.

Jezdím hodně na cyklozájezdy do zahraničí nebo jen naložím kolo do auta a jedu někam, kde jsem ještě nebyl nebo mě to láká. A tentokrát mě zlákal Cvikov, slyšel jsem, že tam je hezký pivovar. Už jsem měl dokonce vybrané menu.

Co byste vzkázal jiným cyklistům, aby se nedostali do podobné situace jako vy?

Chtěl bych apelovat na lidi, ať opravdu nosí přilbu. Mnoho lidí si myslí, že se jim nemůže nic stát, ale to je nesmysl. Já jsem najel už třeba 100 tisíc kilometrů a nikdy se mi vážnější karambol nestal. Občas se mi něco malého přihodilo, ale vždy jsem mohl jet dál. Tohle byl můj první karambol, při kterém jsem mohl být na místě mrtvý. Taky je nesmysl, když si někdo myslí, že se na poslední chvíli bude krýt. To taky nefunguje. Jednak to nestihne a jednak to nebude stačit. Síla nárazu je obrovská.