Ubližuje to celé rodině, říká nakažený muž, kterého lynčují na internetu

Zpráva se začala šířit po internetu krátce po tom, co hejtman Libereckého kraje Martin Půta v sobotu uvedl, že sedmou nakaženou osobou z kraje je muž ročník 1997 z Českolipska. Zněla jednoduše: Nakažený ze Cvikova se jmenuje Jonáš Jirout, byl v rizikové oblasti a nedodržel karanténu.

V reakci na anonymní zprávu se proto Jirout rozhodl ještě ten den natočil a zveřejnit video, kde popisuje svoji cestu do Brazílie, návrat do České republiky, ale i příznaky nemoci.

„Video jsem se rozhodl zveřejnit hlavně kvůli rodině. Mamce přišlo víc zpráv, ve kterých jí lidé psali, že mě viděli běhat po venku a roznášet tak virus,“ svěřil se iDNES.cz Jirout.

Zpráva, která o Jonáši Jiroutovi kolovala.

„Mým prarodičům bylo doporučeno, aby raději nevycházeli z bytu, kvůli nahněvaným obyvatelům, kteří si myslí, že kdyby nebylo mě, tak koronavirus by se Českolipsku vyhnul. Takže má celá rodina je vlastně v úplné karanténě. Brácha je mi hodně podobný, když byl nakoupit, tak na něj pořvávali, ať zaleze do karantény a neroznáší to,“ mrzí Jirouta, který se domnívá, že se nakazil v Brazílii.

„Na začátku března jsem odlétal do Jižní Ameriky, kde jsem měl cestovat a následně dělat dobrovolníka. Hlavní destinací bylo Peru, během mého pobytu v Rio de Janeiru ale Peru zavřelo hranice. Hledal jsem proto cestu, jak se dostat zpátky domů. Brazílie v té době ještě nebyla riziková oblast,“ vzpomíná Jirout.

Našel si proto let do Londýna. „Do Prahy už nic nelétalo, tak jsem letěl do Berlína, kde mě vyzvedla moje sestra. Odtud jsme jeli autem do Česka a hned jsme šli do karantény. Dorazili jsme asi ve tři ráno, cestou jsme nikoho nepotkali.“

Další den se proto hned nahlásili doktorovi a na hygienickou stanici. „V noci mi nebylo dobře. Udělali mi proto testy a brzy jsem měl výsledky, že jsem pozitivní na koronavirus.“

Od té doby tak Jonáš Jirout i jeho sestra tráví čas v karanténě. „Zvolili jsme prázdný byt po babičce v Zákupech. Karanténa doma nepřipadala v úvahu, protože mamka trpí na silné astma a případné nakažení by pro ní mohlo být fatální,“ vysvětluje Jirout a dušuje se, že karanténu neporušil.

„Ta zpráva je mi hrozně líto. Není pravdivá, nevím, v jakém smyslu autor myslí, že jsem nedodržel karanténu. V době, kdy jsem odlétal pryč, byli v Česku čtyři nakažení a v Jižní Americe žádný. Navíc od té doby, co jsem se vrátil domů, jsem neopustil byt. A to ani moje sestra, která pro mě jela. Máme tu zásoby jídla a vůbec nevycházíme z baráku. Není mi nejlépe, mám velké bolesti hlavy, horečku, zimnici,“ říká Českolipan a posílá vzkaz autorům zprávy.

„Popřemýšlejte, jak by bylo vám, kdyby někdo takovouto zprávu šířil o vás. Prosím, uvědomte si, co to dělá. Teď to obtěžuje i moji rodinu, moje rodiče, prarodiče. Pokud takové zprávy nepřestanou, rodiče podají trestní oznámení za šíření poplašné zprávy,“ zakončuje Jirout.