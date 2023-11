Jízdné v České Lípě podraží, cestující si připlatí i v Liberci a Jablonci

„Cestující se tržbami na jízdném podílejí 18 procenty. To znamená, že 82 procent je třeba doplnit z rozpočtu České Lípy. To je jeden z důvodů, který vede k lednovému navýšení cen,“ uvedl místostarosta Jakub Mencl.

Před dvěma lety zaplatilo město za provoz MHD kolem 56 milionů korun, zatímco v letošním rozpočtu na ni vyčlenilo 70 milionů korun. Celoroční jízdné pro dospělého se nově zdraží o 200 korun na rovné dva tisíce. O něco mírnější zdražení pocítí studenti a děti. Roční jízdenka je bude od ledna stát tisícovku místo 900 korun.

„Vyplatí se každému, kdo jede ročně alespoň osmdesátkrát, tedy po dvou měsících dojíždění autobusem MHD do školy a ze školy,“ vypočítal Mencl.

Za dramatičtější považuje zdražování jednotlivého jízdného. To bude po novém roce stát 20 korun, pokud jízdenku zaplatí cestující bezhotovostně. V opačném případě si musí připravit 25 korun.

Pozitivní změnou je prodloužení platnosti přestupní jízdenky na všech dopravních prostředcích v systému IDOL, tedy i na linkových autobusech a vlacích. Místo současné hodiny bude platit 75 minut. „Jízdenku by tak neměli cestující vyhazovat, mohou ji využít opakovaně,“ upozornil Mencl na QR kód, který je od září součástí každého dokladu.

A zcela zdarma budou jezdit držitelé zlaté medaile MUDr. Janského za více než 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Město jim chce touto formou poděkovat za dlouholetou pomoc.

Nový ranní spoj

Lednovému zdražování bude předcházet tradiční změna jízdních řádů MHD. K té dochází každoročně i na podněty obyvatel nebo větších zaměstnavatelů na Českolipsku. Od 10. prosince přibude na lince č. 212 ranní spoj ze sídliště Lada a Sever do zastávky Žižkova, kam po zrušení pobočky v Okružní ulici lidé často míří za poštovními službami. A lepší načasování spojů linky č. 218 ocení zejména zaměstnanci firmy Fehrer, kteří se dostanou včas na směny. V příštím roce chce město navíc vzkřísit zastávku MHD Dubice – koupaliště.

„V tuto chvíli funguje jen zastávka Dubice, která je několik málo stovek metrů od budoucího areálu koupaliště. Je třeba tam překonat docela rušnou silnici. Hledáme způsoby, abychom znovu uvedli v život již existující zastávku, aby ji českolipská MHD mohla používat,“ přiblížil Mencl. Myšlenku, že místní budou na koupaliště, které jim má sloužit od příští sezony, jezdit nejen autem, vítá i starostka.

Další novinkou v dopravě jsou takzvané školní spoje. Některé autobusy přepravující školáky budou mít speciální oranžovo-černou značku, která má na přítomnost dětí upozornit zejména řidiče v okolí, ale i cestující.

„Týká se to ranních spojů. Dopravní označení má upozornit řidiče, že z tohoto autobusu nejspíše vyběhne hromada dětí, co poběží na poslední chvíli do školy. A je to i informace pro ostatní cestující,“ řekl Mencl. Těm může značka napovědět, aby raději využili spoj o půl hodiny nebo hodinu později, aby se vyhnuli ranní špičce. Efektivitu tohoto systému vedení města po čase vyhodnotí.

Městskou hromadnou dopravu v České Lípě zastřešuje společnost BusLine MAD Česká Lípa. Její desetiletá smlouva s městem vyprší 31. března 2029. Nejvytíženější byla místní MHD v roce 2019. Pak se na ní podle Mencla výrazně podepsala pandemie covidu, kdy se projevil pokles zájmu o služby. „Teď na konci roku 2023 se nám daří k předcovidovým číslům vracet,“ poznamenal.

Papírová jízdenka zdraží o desetikorunu

Za jízdné si od ledna připlatí také cestující v Liberci. Dražší budou jak jednorázové jízdenky, tak i předplatné kupony. Základní papírová i elektronická jízdenka pro dospělého nyní stojí 24 korun, od ledna vyjde ta elektronická na 28 korun a papírová dokonce na 34 korun.

„Po letech, kdy jsme elektronické jízdné pouze zvýhodňovali, nastavujeme ho dnes jako základní, takže naopak papírové jízdné znevýhodňujeme,“ upřesnil náměstek primátora Jiří Šolc.

U předplatných časových jízdenek je zdražení nastaveno tak, aby lidi motivovalo ke koupi dlouhodobějších kuponů. Zatímco sedmidenní zdraží o více než 40 procent, roční o devět procent. V Liberci navíc od příštího roku také stoupne základní sazba pokuty za jízdu bez platné jízdenky ze 600 na 1 500 korun.

Přibližně o deset procent zdraží od ledna jízdné v městské dopravě také v Jablonci nad Nisou. Základní třicetiminutová jízdenka při platbě v hotovosti přijde po Novém roce na 20 korun, místo současných 18 korun.

Nejvíc si lidé připlatí za celodenní jízdenku, za kterou dají při platbě v hotovosti 60 korun místo 42 korun, při platbě kartou zdraží z 40 na 58 korun. Víc zaplatí i cestující, kteří využívají třicetidenní i celoroční jízdenku.

