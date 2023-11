Za dopravu po Libereckém kraji si lidé připlatí, tarif se rozšíří do Děčína

Právě si nechala ujet autobus, protože odbavovací zařízení ve voze nepřijalo její Opuscard. Hlásilo chybu, i když má kartu funkční a nabitou. Setkání s revizorem riskovat nechtěla, proto paní Gabriela z Liberce čeká na další spoj. Zpráva o zdražování, které Liberecký kraj chystá od začátku nového roku, jí proto nepřidala na náladě.

„Máme tu po Praze a Brně jedny z nejdražších jízdenek v republice a služby tomu vůbec neodpovídají,“ zlobí se žena ve středním věku, která se zdražováním absolutně nesouhlasí. Obává se, že všichni začnou jezdit auty. Sama do práce chodí pěšky nebo jezdí na kole. Síťová jízdenka se jí nevyplatí, takže si kupuje jednotlivé jízdy pomocí elektronické peněženky. „Uvažuji o tom, že budu snad jezdit na kole ještě v lednu, jak mě to štve,“ dodává rozhorleně.

Jednotlivé jízdenky v Integrovaném dopravním systému Libereckého kraje (IDOL) se od ledna zdraží. Při platbě v hotovosti průměrně o šest procent. Když cestující zaplatí přes mobilní aplikaci Idolka, elektronickou peněženkou Opuscard nebo bankovní kartou, tak o pět procent.

Zvýší se i cena časových jízdenek, což pocítí zejména lidé využívající veřejnou dopravu na kratší vzdálenosti. „Ceník jsme navrhovali tak, abychom současně odstranili některé cenové disproporce mezi jednotlivými pásmy, proto nelze jednoduše říci, že zdražení je plošně pět procent,“ vysvětluje Otto Pospíšil, jednatel Koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje (KORID LK).

„Snažili jsme se, aby se změna co nejméně dotkla pravidelných cestujících ponecháním cen u síťových jízdenek. Chceme, aby lidé těchto produktů co nejvíce využívali,“ dodává Jan Sviták, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu dopravy. Takzvané „síťovky“ umožňují neomezené cestování napříč sítí IDOL, kdežto „časovky“ se vyplatí při opakovaném cestování na jedné trase.

Proč budou muset cestující od příštího roku sáhnout hlouběji do kapsy? Sviták zdražení odůvodňuje dlouhodobým enormním růstem nákladů na veřejnou dopravu. „V roce 2020 činily kompenzace dopravcům 895 milionů korun a odhad na rok 2024 je 1,1 miliardy korun,“ upřesňuje s tím, že nemohli cestující podrobit finanční zátěži naráz.

Cena roční jízdenky se nezmění

Lednové změny se naopak vyhnou vlastníkům ročních jízdenek, které budou i nadále stát 10 tisíc korun. „Cena této jízdenky se nezměnila od doby jejího zavedení před více než deseti lety,“ připomíná Pospíšil. Ani síťové jízdenky IDOLu, které se vyplatí při pravidelném dojíždění nad 35 kilometrů, se nezdraží. Týdenní stojí 520 korun, 30denní 1¨760 korun a 90denní 4 400 korun.

Kromě změny ceníku chystá KORID LK rozšíření tarifu IDOL na Děčínsko. Od prosince začne na žádost cestujících platit i na železniční dopravu mezi Libercem a Děčínem. Momentálně má IDOL přesahy do Středočeského kraje, kde se překrývá se systémem PID, a sahá až do Mladé Boleslavi, potažmo do Mělníka. V Královéhradeckém kraji pak do Vrchlabí.

„A co se týče Ústeckého, tam už od doby zavedení platil do České Kamenice. Do Děčína platí už několik let, ale jen v autobusech,“ podotýká Pospíšil. Nově jej tedy budou moci využívat i cestující ve vlacích.

V budoucnu by se mohli lidé s IDOLem vydávat i na Jičínsko, čímž možnosti systému překonávat hranice kraje pravděpodobně skončí. „Je to otázka dohody s Královéhradeckým krajem, budeme to připravovat k projednání na příští rok,“ vysvětluje Pospíšil.

Lehké změny seznají i obyvatelé Turnova, který v rámci městské hromadné dopravy momentálně spadá pod tři zóny – Turnov, průmyslová zóna a Dolánky. Od 1. ledna se tyto zóny sloučí do jedné.

Na novém ceníku se shodli všichni objednatelé v integrovaném dopravním systému, tedy Liberecký kraj a města s vlastním MHD – Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa.

