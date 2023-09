Cestování vlakem zdraží až o devět procent. Přehled nových cen jízdenek

Nynější navýšení takzvaného Systému jednotného tarifu o dalších 9,5 procenta automaticky neznamená, že jízdenky u všech dopravců zdraží. Projeví se však do ceny jednotné jízdenky One Ticket, kterou využívají cestující na tratích s více dopravci a kvůli které nemusí řešit, do jakého vlaku nastoupí.