Už žádná dezinfekce, cestující v Liberci ochrání před virem chytrá fólie

„Jsme první dopravní podnik v Česku, který touto fólií vybaví všechna svá vozidla. Čištění interiéru a ozonování zůstává, ale plně tím nahrazujeme dezinfekci povrchů, která je časově i personálně náročná,“ informoval předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.



Fólii s názvem Coversafe vyvíjela francouzská firma Gergonne deset let. Její vlastností totiž je, že zabíjí i bakterie a plísně, čímž je vhodná pro použití třeba v potravinářství nebo zdravotnictví. Epidemie koronaviru pak smysl jejího využití posunula i do jiných sfér. Hodí se všude tam, kde je velká koncentrace lidí, tedy třeba do MHD, úřadů a škol.

Fólie pracuje neustále

„Tato ochranná fólie funguje na principu obsažených mikrosfér zinku. Ty reagují se vzdušnou vlhkostí, vytvářejí volné radikály, které oxidací zabíjejí viry a bakterie,“ vysvětlil Alex Reynelt, manažer českého zastoupení Gergonne. „Dělali jsme speciální testy pro virus SARS-CoV-2. Celých 96 procent virů bylo do hodiny fólií zlikvidováno,“ zdůraznil Reynelt.

„Fólie je netoxická a vůbec nic by se nestalo, ani kdyby si do ní člověk zabalil svačinu do školy,“ doplnil Petr Jindra, obchodní manažer Gergonne.

Zatímco klasická tekutá dezinfekce zahubí viry na povrchu a po pár hodinách již neúčinkuje, fólie Coversafe pracuje neustále po dobu až čtyř let. Kromě koronaviru hubí i celou škálu jiných virů a bakterií. Je prakticky neviditelná a aplikovat se dá jako samolepka.

Dopravní podnik jimi pokrývá dotykové displeje terminálů na nákup jízdenek a hlavně kovová držadla, lidově přezdívaná „mastné tyče“. Tedy lidským dotykem nejvíce exponovaná místa. Coversafem vybaví všech svých 100 autobusů a 60 tramvají. Cenově vyjde aplikace fólií na čtvrt milionu.

„Tohle řešení je pro nás dlouhodobější a systémovější než triviální čištění hadrem s dezinfekcí. Pokud to skloubíme s čištěním ozonem, který hubí viry přítomné ve vzduchu, stane se z MHD zase o něco bezpečnější místo,“ podotkl Michal Zděnek.

Technologie pomáhá i školám

Fólií coversafe už začínají využívají i jiné instituce. Chrání děti třeba v liberecké ZŠ Doctrina nebo Střední sklářské škole v Želeném Brodě. O jejím využití uvažuje i královéhradecký dopravní podnik.

„Zájem mají hlavně průmyslové podniky, školy, ordinace a kancelářské provozy, kde fólii lepíme na stoly, přepážky, kliky a dotykové obrazovky. Série testů potvrdila, že pokud není fólie manuálně poškozena, bez ztráty účinnosti funguje čtyři roky a lze ji omývat běžnými čistícími prostředky,“ zmínil Reynelt.

Libereckému dopravnímu podniku fólie nejen ušetří peníze vynakládané za každodenní dezinfekci povrchů, ale přispěje i k opadnutí strachu některých lidí využívat MHD.



„Bohužel, teď jsme na polovině běžné vytíženosti. Půlka cestujících je zkrátka pryč. Navíc není důvod cestovat, vše je zavřené, školy nejedou, lidé pracují z domova,“ posteskl si technický ředitel DPMLJ Ludvík Lavička.

„Ekonomická situace všech dopravců je teď složitá. Virus vyvolal dva efekty: dramaticky se snížily příjmy z jízdného, ale též dramaticky vzrostly náklady na provoz MHD,“ dodal šéf DPMLJ Michal Zděnek.