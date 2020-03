Boj proti koronaviru. Autobusy i tramvaje v Liberci dezinfikují ozonem

„Ozon umí zničit všechno. Pachy, plísně, choroboplodné zárodky. Všude se dostane. Dřív jsme zkoušeli čištění kabin řidičů pomocí nanočástic, ale ten efekt nebyl takový. Ozonové čištění běžně používá třeba pražský dopravní podnik v době chřipek,“ uvedl člen představenstva Dopravního podniku Liberce a Jablonce (DPMLJ) Václav Sosna.

Za vyčištění všech 160 autobusů a tramvají zaplatí DPMLJ zhruba 160 tisíc korun. Dezinfekci si vzala na starosti firma Lidezin, která v minulosti zajišťovala podobné služby i pro armádu a policii.

Čištění jednoho autobusu zabere půl hodiny. Pak se ale musí tři až pět hodin větrat, protože ozon tam zlikviduje veškerý kyslík.

„Jezdíme také čistit letadla, když se vrátí z nějakých exotických oblastí a podobně. Ozon je velmi silný a účinný prostředek bez nějakých chemikálií. Neexistuje žádný virus či bakterie, která mu odolá. Čištění jednoho autobusu zabere půl hodiny. Pak se ale musí tři až pět hodin vyvětrat, protože ozon tam zlikviduje veškerý kyslík,“ uvedl šéf firmy Pavel Soukup.

Ošetření ozonem by ve vozech MHD mělo vydržet tři až čtyři týdny.

V Libereckém kraji je aktuálně v karanténě kvůli koronaviru šest lidí.

„I když jsou v karanténě, žádné zdravotní příznaky nemají. Komunikujeme s nimi každý den. Pět z nich bylo na dovolené na Tenerife a jeden byl na lyžích v Itálii, kde se zranil a byl ošetřen v nemocnici, která je v oblasti s výskytem koronaviru. Evidujeme ještě tři lidi, kteří byli také v Itálii lyžovat, ti mají určité respirační potíže, ale koronavirus u nich nebyl prokázán,“ zmínila epidemioložka Jana Prattingerová z Krajské hygienické stanice v Liberci.

O prázdninách nejezděte do nebezpečných oblastí

Protože příští týden budou v Libereckém kraji jarní prázdniny, vyzývá krajský hygienik, aby lidé nejezdili na dovolenou do oblastí, které jsou koronavirem zasažené.

„Obracíme se na podniky a školy, aby využily svých možností a omezily služební cesty i soukromé výjezdy do postižených míst. Kromě toho, že tam lidé mohou onemocnět, hrozí jim na místě karanténa nebo do ní spadnou tady. A to potom znamená omezení pro místo, kde pracují, pro školy, pro lidi, se kterými byli ve styku,“ upozorňuje krajský hygienik Vladimír Valenta.

K výzvě se přidal i hejtman Martin Půta. „Každý by si měl rozmyslet, zda vycestuje. Zakázat to nikomu nemůžeme, ale každý by měl mít zodpovědnost za sebe a děti. I když už má třeba zájezd zaplacený,“ řekl.

Právě s dotazy, jak komunikovat s cestovními kancelářemi, se teď lidé na hygieniky často obrací. „Máme tak 150 telefonátů denně. Mimo jiné po nás lidé chtějí razítko, že nemohou vycestovat, aby dostali od cestovek zpátky peníze. Ale tohle my neděláme,“ dodal Valenta.