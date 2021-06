Řízla se do prstu a jela do USA. Studentku z Liberce přivítali na Harvardu česky

Ve světovém finále soutěže Falling Walls Lab v Berlíně za to získala cenu. Díky výzkumu byla společně s­ kolegou Jakubem Erbenem první studentkou z Technické univerzity Liberec, která odjela na stáž na americkou univerzitu v Harvardu, kde se v Longwood Medical Area, takovém Silicon Valley na poli bioinženýrství a medicíny, podílela na unikátním vývoji orgánů na čipu. Česká mutace magazínu Forbes ji letos zařadila do ankety 30 pod 30, kde se mezi sportovci, podnikateli nebo umělci ocitla jako jediná vědkyně.



Kdy se u vás začal projevovat zájem o vědu? Byla jste taková ta holčička, co chce místo panenky na Vánoce mikroskop?

To nevím. Ale možná jsem se vymykala tím, že jsem místo barbínek sbírala pokémony a občas se převlékala za kluka. Což mě tedy časem přešlo. Dlouho jsem si ale v dětství přála být kosmonautkou, pak lékařkou a jednu dobu jsem chtěla být lékařkou, co létá do vesmíru. Nakonec jsem šla na gymnázium a vlastně ani nevěděla, co bych chtěla dělat.