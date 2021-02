Na běžkách umím, ale s dcerou bych se měřit nechtěl, říká otec Davidové

Z malorážky nevystřelil ani jednou a ani to nemá v úmyslu zkoušet. A na běžkách to sice umí, ale s dcerou by se poměřovat nechtěl, svěřuje se Daniel David.



Starosta Janova nad Nisou, ale hlavně pyšný otec čerstvé mistryně světa v biatlonu Markéty Davidové.

„Mám radši sjezdovky, neumím honit kilometry po horách. Třeba na Jizerské padesátce jsem nebyl ani jednou. Radši sednu na kolo nebo se projdu. Markéta Padesátku taky nikdy neběžela. Tam se jede klasika, kdežto biatlon je volný styl. A pokud jde o střelbu, střílet umím maximálně ze vzduchovky, z malorážky si netroufám. V televizi je to trochu zkreslené, ale ty terče jsou od závodníka sakra daleko. Často nechápu, jak se mohou trefit,“ směje se David.

Dřina a úsilí se vyplatily

Fotky a videa Markéty Davidové z fenomenálního úspěchu ve vytrvalostním závodu ve slovinské Pokljuce teď plní noviny i sociální sítě. Není divu, vždyť si na mistrovství světa senzačně dojela pro zlato, byť tuto možnost během její jízdy po čtvrté bezchybné střelbě televizní komentátoři moc nezmiňovali. Jako by světový titul nechtěli zakřiknout.

„V jednu chvíli bylo v televizi úplně hrobové ticho. Jen záběry na Markétu, bez jediného slova. Dost mě to překvapilo. Byly to nervy. A pak neskutečná radost. Konečně se všechna ta dřina a úsilí vyplatily,“ popisuje David.

Jenže kdo by čekal následnou mohutnou oslavu nebo tajně otevřenou některou z janovských restaurací, byl by zklamaný.

„Nic takového nebylo. Doma jsme si samozřejmě připili, ale jinak žádné oslavy. A nic velkého nebude, ani až se Markéta po víkendu vrátí. Ještě ani nevíme, jestli nebude muset do karantény. Navíc v týmu všechna opatření důsledně dodržují, i když je to složité. Ale bylo by hloupé, kdyby kvůli maličkosti ohrozili ostatní a nemohli na závody. Sezona ještě neskončila. Možná až pak nějakou velkou oslavu naplánujeme,“ míní hrdý otec.

Zájem fanoušků se projeví jen při úspěchu

Na Facebooku přál úspěšné sportovkyni z Jizerských hor a současné hvězdě českého ženského biatlonu i vicepremiér Jan Hamáček.

„Vážně? To jsem ani nevěděl. Samozřejmě je příjemné, jak teď všichni Markétě gratulují, však si to zaslouží. Ale je škoda, že zájem fanoušků se projeví, jen když přijde úspěch. Když se nedaří, umí být někteří lidé v komentářích neuvěřitelně zlí. Kdo to nezažil, ani netuší. Přitom většina z nich nemá ani ponětí, co všechno musí vrcholový sportovec překonat. Nevidí, že i když dá do závodu sto procent, někdy to prostě nevyjde. Hraje v tom roli počasí, fyzická kondice, nálada, spousta věcí. Oni vidí jen to, že závodníci jezdí v hezkých autech, mají hezké oblečení, cestují po světě, ale co je v tom dřiny a odříkání, o tom nemají ani tušení. Sláva je dost pomíjivá,“ poukazuje David.

I proto nechává na dceři, jak se svojí sportovní kariérou naloží. Markéta už několikrát naznačila, že po olympijských hrách v Pekingu příští rok chce se závoděním přestat. Především kvůli studiu. Láká ji veterina. Zatím má bakalářský diplom z České zemědělské univerzity v oboru rehabilitace a asistenční práce se zvířaty.

„Tohle je čistě její věc, my jí do toho nemluvíme. Jako v každém vrcholovém sportu ani tady není nic zadarmo a člověk toho má občas plné zuby. Podpoříme ji, ať se rozhodne jakkoliv,“ zdůrazňuje Daniel David.

Dceru přitom k biatlonu nikdy nevedl. Sám hrál závodně basketbal, Markétina maminka zase volejbal. K biatlonu se Markéta dostala až ve 13 letech.

„Ono to ani dřív nejde. Nejdřív musíte umět na běžkách, protože co je vám platné, že umíte střílet, když ke střelnici nedoběhnete. A Markétě se na běžkách dařilo díky běžeckému oddílu tady z Janova. Měla ohromné štěstí na trenéry. O to víc mě mrzí, že dnes děti nemohou kvůli covidu sportovat. Bojím se, že řada z nich už se k tomu nevrátí, přerušení je moc dlouhé,“ uzavírá David, který je sám původně učitelem tělocviku a matematiky.