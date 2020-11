V Liberci zvolili hejtmanem Martina Půtu, v čele kraje usedne už potřetí

Pro Půtu dnes hlasovalo 30 ze 44 přítomných zastupitelů. Jednání se koná za přísných hygienických opatření. Veřejnost ho může sledovat prostřednictvím internetu doma, nebo ve vyhrazené místnosti v budově krajského úřadu.

„Naším hlavním společným úkolem bude nejen zvládnutí krize v rámci nouzového stavu, to je především podpora zdravotnictví, domovů pro seniory, ústavů pobytových služeb. V dlouhodobém horizontu to bude příprava rozpočtu na rok 2021, který zohlední dopady všech těch opatření do ekonomiky. Myslím, že covidová opatření jsou dost velká, takže se dá čekat, že rozpočet bude menší, než jsme možná ještě před půl rokem všichni doufali. Zastupitelstvo se musí v prosinci věnovat debatě o prioritách a velikosti rozpočtu,“ řekl po svém zvolení Půta.



Krajská rada bude mít dál devět členů jako v posledním volebním období. Vítězní Starostové pro Liberecký kraj dostanou pět míst včetně postu hejtmana, Piráti a ODS získají po dvou radních.



Koalice bude mít pohodlnou většinu 32 mandátů ze 45 v libereckém krajském zastupitelstvu.

Post statutárního náměstka hejtmana bude zastávat starosta Prysku Jan Sviták, který stejně jako v minulém volebním období povede resort dopravy.

Náměstkem hejtmana pro kulturu bude Květa Vinklátová, která resort také poslední čtyři roky vedla. Náměstkem hejtmana zůstává i Petr Tulpa, který stál poslední čtyři roky v čele školství. Teď bude ale zodpovídat za sociální věci. Nováčkem je radní a zároveň starosta Studence Jiří Ulvr, který dostane na starost hospodářský a regionální rozvoj.

Piráti získali náměstka pro ekonomiku pro svého lídra Zbyňka Miklíka a také radního pro životní prostředí a zemědělství pro Václava Židka. „Jeden z cílů jsou sdružené nákupy kraje, od kterých si slibuji, že nám přinesou úspory provozních nákladů,“ uvedl Miklík.

ODS obsadí post náměstka pro školství, kterým bude frýdlantský starosta Dan Ramzer. Jeho kolega, starosta Jilemnice Vladimír Richter, získá místo radního pro zdravotnictví. Koalice se zároveň dohodla, že všichni současní starostové měst a obcí, kteří se stanou radními, se do konce prvního pololetí příštího roku vzdají svých funkcí a budou se plně věnovat kraji.